A Tavaszi nagytakarítás hónapjában rengeteg szervezett szemétszedő túra indul országszerte az Aktív Magyarország jóvoltából. A kampányhoz a természet szeretetét és védelmét zászlájára tűző Zsuzsi Erdei Vasút is csatlakozott, így április 30-án, szombaton a természetbarátok a Zsuzsi kisvasút munkatársaival és rajongóival karöltve tehetnek a jó ügyért és segíthetnek megtisztítani a Hármashegyi-pihenőerdőt.

A kisvonatos élményutazást követően az érdeklődők szakvezető segítségével és a Madársuli kedvenc madaraival közösen fedezhetik fel a debreceni Erdőspuszták természeti értékeit. A túrázók az út során megmásznak három homokbucka-hegyet, majd megpihennek a Hármashegyi-kilátó árnyékában, ahonnan a Hármashegyi-tóhoz vezet tovább a túra. A „titkos szigeten” lehetőség lesz betekinteni a mocsári teknősök életébe és élvezni a természet közelségét a csillogó víztükör mellett megpihenve. A túra során nemcsak az erdő kincseivel lehet megismerkedni közelebbről, de az „ottfelejtett” hulladékot is össze lehet majd gyűjteni, melyhez a gyűjtőzsákot és a gumikesztyűt az Aktív Magyarország csapata biztosítja. A jócselekedet mellett a résztvevők megismerhetik a túra során eléjük táruló gyógynövényeket és azok gyógyhatásait is. Az aktív sétát egy közös gyógynövénytea-kóstolással zárják a Természet Házában, ahol megtekinthető a Természettár Levéltitkok című kiállítása is.

A mező gyógynövényei – Aktív Magyarország szemétszedő túra elnevezésű programra április 30-án, szombaton reggel 8:30-kor indul a vonat a Ruyter utcai kiinduló állomásról. A túra érkezést követően, a Természet Házától indul 10 órakor és 13 órakor ér véget ugyanott. A kisvonat 13:30-kor indul vissza Hármashegyaljáról Debrecenbe.

Másnap, május 1-én, vasárnap Erdei Majálisra várja az utasait a Zsuzsi kisvasút. A közel 100 éves Zsuzsi gőzmozdony 10 órakor indul a Ruyter utcai kiinduló állomásról Hármashegyaljára, ahol érkezést követően Makóné Fogarasi Hajnalka, a Zsuzsi Erdei Vasút ügyvezető igazgatójának ünnepélyes megnyitójával veszi kezdetét a program. A majálishoz illő tartalmas és szórakoztató kikapcsolódásról a Zsuzsi Erdei Vasút partnerei gondoskodnak. A Bihari Banda Hagyományőrző Egyesület és a Törköly zenekar, valamint a Debreceni Hajdú Táncegyüttes zenés-táncos műsorral, Kíváncsi Katica és mesezenekara gyermekkoncerttel, a SANSZ (Segít A Négylábúak Szeretete) Alapítvány interaktív kutyás bemutatóval, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár katonai bemutatóval, a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület kreatív alkotóműhellyel, a Madársuli és Imre István solymász pedig interaktív madárbemutatóval várja az érdeklődőket. Mindemellett lesz kézműves vásár a Vidéki Kóstolóval, valamint a gyerekek örömére ugrálóvár és élő csocsó is.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft.

A Zsuzsi gőzmozdony május 1-én, vasárnap 10 órakor indul Hármashegyaljára a Ruyter utcai kiinduló állomásról, és 14:45-kor közlekedik vissza Debrecenbe.

A gőzmozdony külön díjszabás szerint vehető igénybe. A díjszabásról bővebben a Zsuzsi Erdei Vasút honlapján lehet tájékozódni.

A Zsuzsi Erdei Vasút járatai a hétvégén menetrendszerűen közlekednek az alábbiak szerint: