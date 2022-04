Bár egy határainkon belüli költöztetés is okozhat meglepetést, ez inkább csak a rossz partnerválasztásnak tudható be. A nemzetközi irányban történő bútorszállítás ezzel szemben újabb kihívásokat is tartogathat. Nagyobb a távolság, több országon keresztül történik a szállítás, több a buktató is. Épp ezért is olyan fontos, hogy megbízható, szakképzett és rutinos csapattal vágjon bele!

Sok múlik a megfelelő partner kiválasztásán

Ha a szerencsére bízza, hogy a megfelelő költöztetőre bízza-e a szállítást, azzal hatványozza a lehetséges buktatók számát. Fontos, hogy olyan céggel szerződjön, aki érti a dolgát, melynek szakemberei rutinosak. Ebben a szakmában aranyat ér egy jól összeszokott, szakképzett és rutinos csapat, főleg egy külföldi út során. Legyen a nemzetközi költöztetés is gondmentes, keresse meg hozzá a megfelelő partnert!

Nincs olyan, hogy SOS!

A nemzetközi szállítmányozás egyik hátulütője, hogy sokkal nagyobbak a távolságok, mint országhatáron belül. Legalábbis a legtöbbször. Épp ezért hosszabb időt is vesznek igénybe az utak, nem lehet valamit azonnal A-ból B-be elvinni.

A teljesítési határidő így több nap, még EU-s országok esetén is. Elég közelről kell hozni a bútorokat, vagy elég közelre kell vinni őket ahhoz, hogy aznap megérkezzenek. Ezzel pedig számolnia kell Önnek is. Ezért fontos, hogy egy-egy ilyen költöztetés előre meg legyen tervezve, és ne az utolsó pillanatban keressen költöztetőt. Illetve azért se, mert úgy lecsúszik a legmegbízhatóbb cégekről.

Az időt tovább növelheti az is, ha sok határon kell átkelni. A sorok miatt akár órákkal is nőhet a menetidő. És mivel nagy távolságról van szó, így nagyobb az esélye egy esetleges műszaki problémának is. Legyen az akár csak egy defekt is, akkor is csúszni fog az érkezés várható időpontja. Épp ezért írjuk azt, hogy nincs olyan, hogy SOS nemzetközi költöztetés.

Fontos a szállítandó súly

A szállítandó súlyt nekünk kell meghatároznunk. Akár súlymérésre is sor kerülhet a határokon. Ez kellemetlen lehet akkor, ha rosszul adjuk meg (alábecsüljük) a rakomány súlyát. Azzal számolnunk kell, hogy ez esetben a kiszabott bírságot nekünk kell állnunk, azt a költöztető ránk terheli.

Nem mehet minden a teherautóra

Fontos, hogy mi felelünk azért, hogy mi van a szekrényekben, dobozokban. Nem lehet sem gyúlékony, sem jövedéki adózás alá eső termék. De tiltott természetesen a robbanószer, fegyverek, kábítószer vagy épp a készpénz is. Azt talán mondanunk sem kell, hogy mindezekért is nekünk kell vállalnunk a felelősséget, ha mégis felkerülnek a teherautóra.

Előleg

Míg belföldön gyanús kell, hogy legyen, ha valaki előleget kér, addig nemzetközi költöztetés esetén ez normális. Egyszerűen túl sok a költség, a lehetséges buktató ahhoz, hogy ne próbálja meg bebiztosítani magát a szállító cég. Egy 50%-os előleg teljesen megszokott ezen a területen.

Bár számos gond adódhat útközben, egy jó partnerrel és a fentiek betartásával nem lesz gond.