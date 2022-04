Nem élünk könnyű időket. A sok stressz és a folyamatos változás az életünkben számos kihívás elé állít bennünket nap mint nap. Ennek köszönhetően sokaknál jelentkezik tavaszi fáradság, melynek enyhítésére a tavaszi szünet előtt már most hétvégén is lesz lehetősége mindazoknak, akik részt vesznek a Zsuzsi Erdei Vasút Élj egészségesen, élj természetesen! – egészségnap Hármashegyalján című rendezvényén.

A madárdaltól hangos tavaszi erdő közelsége, a friss erdei levegő és a meleg tavaszi napsugarak pozitív energiával töltik fel a szervezet, így a Hármashegyi erdő csodás természeti környezetében végre ledobhatjuk a mindennapi terheket és újratölthetjük energiatartalékainkat. Ehhez Varga Edit környezeti nevelő és Vákiné Sipos Tünde mozgásfejlesztő, gyermekjóga oktató nyújt majd segítséget április 9-én, szombaton, akiknek a közreműködésével egy különleges erdei jógatúrán vehetnek részt az érdeklődők. A tavaszi egészségsétán a hármashegyi erdő fáinak, madarainak, emlőseinek és kétéltűinek felfedezése mellett betekintést nyerhetünk a jóga titkos, de mégis könnyen elsajátítható egyszerű gyakorlataiba. A jóga-túra nem a teljesítményről szól, hanem az élményről, a harmóniáról, ahol út közben a résztvevők beszélgetnek a „fák szelleméről” és az erdő titkairól.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

A mentális egészség erősítése céljából terápiás kutyák is érkeznek a szombati programra a Debreceni Kutyaiskola és a SANSZ – Segít A Négylábúak Szeretete Alapítvány jóvoltából. A kutyaoktatók és a kutyusok bemutatóit több látványos elem is tarkítja majd, olyan is, amit április 9-én, a Zsuzsi-vonat rendezvényén láthat először a közönség. Az interaktív bemutatók után természetesen lesz lehetőség arra, hogy a gyerekek megsimogassák kedvenc kutyájukat vagy akár kipróbáljanak velük egy-egy trükköt.

Az esemény során a hármashegyi Természet Házában szűrővizsgálatok és egészségügyi bemutatók várják a résztvevőket a Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület jóvoltából, a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület pedig egészséges élelmiszerek kóstolójával, játékos feladatokkal és kézműves foglalkozással készül. Lesz ÖkoPiac is, benne pedig sok egészséges háztáji és kézműves élelmiszerrel a Vidéki Kóstolónak köszönhetően.

Aki a programok alatt megéhezett, a Természet Házában működő büfében vásárolhat magának Talpfát, Mozdonykürtöt vagy akár Sínszeget, vagyis az Első Magyar Lepényes jóvoltából kifejezetten az idén 140 éves Zsuzsi Erdei Vasút számára megálmodott lepényeket.

Az április 9-i programra 9:15-kor indul a vonat a Ruyter utcai kiinduló állomásról Hármashegyaljára, ahol érkezést követően 10:15-kor veszi kezdetét a program. A vonat 12 órakor indul vissza Debrecenbe, de aki szeretne tovább időzni a hármashegyi pihenőerdőben, az a 15:30-kor induló menetrend szerinti járatot is választhatja a visszautazáshoz.





Március utolsó hétvégéjén a Zsuzsi Erdei Vasút menetrend szerint közlekedik az alábbiak szerint: vonat indulása a Ruyter utcai állomásról Hármashegyaljára: 9:15; 13:30 vonat visszaindulása Hármashegyaljáról: 12:00; 15:30

(PR-cikk)