– A kivitelezéseket gyakran a korábbi vállalási árakon lehetetlennek tűnt megvalósítani az árváltozások következtében. Ezek ellenére nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Bocskai u. 66-68. szám alatti társasházunk 2020 nyarán megkezdett építését mégis az előzetesen kialkudott árakon sikerült befejeznünk a 2021-es év végére. Az itt épült társasházban 23 lakás kapott helyet, ezek alatt 20 garázst és 3 üzletet is kialakítottunk. Ehhez elengedhetetlen volt a vezetőink nagymértékű szervezőkészsége, ahol a határidőre betervezett munkafolyamatokat, a Covid helyzet okozta csúszás mellett is tartani tudtuk, és nem emeltünk árat egyetlen vevőnknél sem.

– Sajnos a 2022-es év második felében bizonyos építőipari termékeknél újabb 5-15%-os áremelkedés várható, főként az üzemanyag- és energiaárak növekedése miatt. Ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy az ingatlanok árai emelkedni fognak-e vagy csökkenni a következő években, erre bármely hozzáértő csak azt tudja válaszolni, hogy nincs más lehetőségük, csak az, hogy az új nyíregyházi lakások és családi házak árai emelkedjenek. A már említett építőanyagárak nem lesznek alacsonyabbak, illetve nagyon kevés új ház épül, ahhoz képest, amekkora a kereslet rájuk. Ezek pedig mindig az árak emelkedésével járnak.

– Az ingatlan, mint befektetési forma csábító lesz a következő években is a magas inflációnak, az orosz-ukrán háborúnak és a lakossági megtakarításoknak köszönhetően. A befektetők mellett az új otthonukat keresgélők elképzeléseinek megvalósítása is kiemelt fontosságú számunkra. Ezért is kezdtük el - a jelenleg még folyamatban lévő, és a korábbiakban már átadott társasházi lakások, ikerházak, lakóparki ingatlanok után - az újabb lakóparkunk felépítését az Alkotás-Búvár utcán, melynek 20 lakásából 12 már tulajdonosra is talált, 8 pedig még várja, hogy otthonná válhasson. A következő 5 évre is megvannak a terveink, a Mező utcán, és a Kalevala sétányon fogunk társasházat, a Kincs és a Kollégium utcán pedig lakóparkot építeni.

Dr. Sziszák György

Sziszák és Társa Építőipari Kft

www.sziszak.hu

tel:20/944-6462