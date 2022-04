Sándor Judit vagyok a Johnson Controls HR vezetője. Vállalatunk az FMF Kft, a Johnson Controls cégcsoport tagjaként nyomástartó berendezések tervezésével és gyártásával foglalkozik, munkát adva közel 250 munkavállalónak. Több mint 150 országban vagyunk jelen és 130 ezer munkavállalóval dolgozunk. Püspökladányi telephelyünkön nap mint nap azon dolgozunk, hogy gyártmányainkkal hozzájáruljunk egy biztonságosabb és fenntarthatóbb jövő építéséhez. Olyan megoldásokat szállítunk, amelyek növelik az energiahatékonyságot és egyben alacsonyabb üzemeltetési költséget eredményeznek, melyek az épületek fűtés-hűtési igényét, légkondicionálását, biztonságát és villamos ellátását szolgálják. Felelős, fenntartható vállalatként aktív szerepet vállalunk társadalmi felelősségvállalási ügyekben, zölden gondolkodunk, a közösségért tenni kívánó projektek mindennapi életünk részét képezik. Munkatársaink bevonásával motivált csapatként, folyamatosan fejlődünk vevőink minőségi kiszolgálása érdekében.

Sándor Judit

Iparági adottságainknak megfelelően fizikai munkavállalóink azok, akik maradandót alkotnak és csodát hoznak létre nap mint nap. Ez férfias szakma, munkavállalóink 90 %-a férfi, gyártásban dolgoznak, főként lakatosok, hegesztők, forgácsolók. Nézzük, mindehhez milyen kompetenciákra van szükség. Az egyik legfontosabb tulajdonságok közé tartozik a koncentrált figyelem. A tapasztalathoz és a rutinhoz az idő segíti hozzá munkavállalóinkat. Emellett nagy szükség van kitartásra, kiváló munkabírásra és állóképességre, illetve precizitásra, monotónia-tűrésre és szabálykövetésre egyaránt. Amennyiben mindezek türelemmel és jó problémamegoldó képességgel, sőt mi több, jó érzékkel is kombinálódnak, akkor biztosan nyert ügyünk van. A csapatmunka is elengedhetetlen, rettenetesen fontos, hogy az együtt dolgozók odafigyeljenek egymásra. Az összehangolt működés a tökéletes eredmény eléréséhez nélkülözhetetlen elem.

A professzionális toborzás mellett a megtartásra nagy figyelmet fordítunk, hisz nem egyszerű megszerezni a jól képzett szakembereket. Cégünknél a család valóban érték és pozitív a légkör. Generációk dolgoznak együtt, apák és fiaik nap mint nap szakemberként is együtt teremtenek értéket. Velük együtt egy olyan nagyszerű csapat dolgozik nálunk, ahol a tagok tisztelik egymást, szívesen dolgoznak együtt és sokáig akarnak nálunk maradni. Mi sem bizonyítja jobban, hogy belső ajánlói programunk nagyszerűen működik, munkavállalóink őszintén ajánlják pozícióinkat ismerőseiknek és barátaiknak.

Az Ő belső elégedettségükre folyamatosan építünk. A kötődést csakis a töretlen és hiteles gondoskodással lehet elérni, amiben a belső kommunikáció kulcsszerepet tölt be. A külső PR nagyon fontos, de önmagában rendkívül kevés. A belső PR, a szervezet belsejébe való figyelés mindennapos tevékenység kell, hogy legyen. Meg kell találni, melyek azok a dolgok, amelyek a cégen belül igazán fontosak. Minden alkalmat meg kell ragadni, hogy kialakítsuk, illetve mélyítsük a már kialakult bizalmat munkavállalóinkkal. Egy-egy rövid beszélgetésnek a műhelyekben hatalmas ereje van. Régóta tevékenykedem gyártó környezetben, így folyamatosan érzem, mit jelent a köszönet, az elismerés, az apróságnak tűnő emberi szó.

Az, hogy minden egyes munkatárs valódi érték és nem statisztikai adat. Arcok, személyes történetek, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy nyomástartó berendezéseink kiszállításra kerülhessenek. Olyan kultúrát kell teremteni, ahol érzik a megbecsülésüket vagy mindennapokban nyújtott munkájuk értékelését. Ezen bizony nap, mint nap dolgozni kell.

Egy jó szakmunkás valóban kincset ér, ajándék a szervezetnek. A mai munkaerőpiaci helyzet feladja a leckét, nagyon nehéz minőségi munkaerőt találni. A humánerőforrás legegyszerűbben a saját utánpótlás kinevelésével biztosítható, így a karrier modellünkben képzett fiatalok jelenthetik számunkra a jövőt. A saját szakképzés jó a diákoknak, jó a vállalatoknak és jó a társadalomnak is. Tanulóink vállalati környezetünkbe kerülve, cégspecifikus oktatásban részesülhetnek, emellett a képzési időszak alatt gyakorlatilag munkatársakká válnak. Egyrészt lehetőségük nyílik a beilleszkedésre, másrészt magasabb lojalitással lépnek be vállalatunkhoz. A jól képzett munkaerő segít megtartani versenyképességünket. Igyekszünk saját munkavállalóink gyermekeit előnyben részesíteni, először közöttük hirdetjük meg a lehetőséget, ezzel növelve saját kollégáink elköteleződését is. Csakis a többcsatornás agilis toborzás működik. A hirdetési kampányok és belső ajánlási program mellett a szakképzés e módjai házon belül elengedhetetlenek és nagyon sok a hozzáadott értékük.

A gyakorlati képzés eredményességét azonban mindig komplexen kell nézni, soha nem csak azt, hogy konkrétan hány diákból lett valóban munkatárs. Ezeknek a diákoknak kiváló ajánlólevél nálunk tanulni. Benne van, hogy cégünket ugródeszkaként is használják, de ezzel együtt viszik a jó hírünket a világ különböző tájaira.

Vállalatunknál a szakképzett oktatóinknak nemcsak a fiatalok képzése ad munkát. Átképzés is folyik, ezzel is biztosítva a versenyképes munkaerőt. Tudatosan támogatva munkavállalóink fejlődését növeljük a motivációjukat, tehát segít minket a megtartásukban. Összességében egy újabb sikertényezőről beszélünk. Eleinte ez is költségesebbnek tűnhet, de itt is teljes egészében kell néznünk a helyzetet. Motivált, jól képzett, munkavállalót kapunk. Az átképzés tehát ugyanolyan fontos része az eredményes HR stratégiánknak, mint a szakmunkás tanulók képzése vagy a professzionális toborzás. Az utánpótlás ezen irányú biztosítása nem gazdasági, hanem létkérdés. Tanulóink korszerű és speciális gyártóberendezéseken, világ színvonalú technológiát tudnak elsajátítani. Naprakész, magas szaktudással rendelkező szakoktatói csapatunktól kapnak színvonalas szakmai oktatást. Ellenben mindez nem elég. Az egyre égetőbb szakképzett munkaerőhiány megoldásához szem előtt kell tartanunk, a képzéseink minőségi és mennyiségi optimalizálásának fontosságát.

Mi fogott meg engem HR-esként pont ebben a szakmában? „Gyönyörű dolgok születnek nap, mint nap. Az ívfény látványa lenyűgöző. HR-esként mindig is inkább gyártásban szerettem dolgozni, ahol maradandó alkotások születnek. Ezek a fiúk tényleg nap, mint nap csodát tesznek, profik, igazi szakemberek. Örömmel tölt el, hogy gyártmányainkkal intelligens módon javítjuk az épületeket, eleget tehetünk az otthoni kényelemnek, a gyermekek jobb tanulási környezetének, egy biztonságosabb országnak.

Büszke vagyok rá, hogy egy olyan vállalatnál dolgozhatok, ahol a család valóban érték, hangsúlyt fektetünk a sokszínűségre és a befogadásra, generációk dolgoznak együtt, szakemberként is közösen teremtenek értéket. Ahol együttműködünk, osztozunk a kihívásokon, együtt dolgozzuk ki a megoldást és közösek a sikereink. A HR stratégiája ebben kulcs szerepet tölt be, számos intézkedés mozgatórugója. Imádok emberekkel foglalkozni, szenvedélyesen szeretem a szakmámat, a gyártó környezetet.”

Jelenleg is keresünk szakembereket a gyártásba, illetve van több szellemi szellemi nyitott pozíciónk is. Közvetlenül a gyártás támogatására, de vannak vezetői pozícióink is.

Természetesen a minőségi munkaerő megtalálása nagyon fontos. HR szempontból meggyőződésem, hogy nem elég, ha valaki szakmailag jó. Feltétlen meg kell néznünk ki az az ember, aki a munka mögött velünk lesz, és már kiválasztásnál figyeljünk erre. A tulajdonosi hozzáállású munkatársakat kell keresnünk, akik meg szeretnék érteni vállalatunk folyamatait, és úgy látják a szervezetüket, akár kedvenc foci csapatukat. Az interjúknál, sőt én inkább a célirányos beszélgetés kifejezést szeretem, mindig is nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy közösen a jelölttel kiderítsük hogyan fog illeszkedni a cégkultúránkba, filozófiánkba.

Sajnos HR-esként, mostanában szembesülök olyan vezetőtársi visszajelzéssel, hogy elveszítjük a szakmai kompetenciáinkat, vagy hogy olyan kollégákat veszünk fel, akik nem úgy végzik a munkájukat mit az esetleges távozó munkatárs. Véleményem szerint, vehetünk fel egy szakmájában nagyon jól képzett kollégát, ha nem tud együttműködni, vagy akár vezetőt, ha nem tud bánni az emberekkel. A sikerhez a szakmaiság megkérdőjelezhetetlensége édeskevés. Nálam az elsők között a szakmai alázat, a támogató hozzáállás, a nyitottság a tanulásra az elsők között áll. Fontos a szakmaiság, de nem minden. A Mi feladatunk, mint munkatárs, mint vezető az érkező kollégák beillesztése és integrációja is.

Álláspontommal megosztó vagyok vezető társaim körében, (azt gondolom a szakmában nem), ezért is gondolkodom még inkább úgy, hogy vezetők a HR számos területébe bevonhatóak, sőt hatalmas támaszaink lehetnek hiszen pont ezeken keresztül ismerhetik meg saját munkavállalóikat leginkább, legyen az kiválasztás, beillesztés, munkavállalói célkitűzés, vagy bármilyen más munkavállalói élmény, mi adjuk a keretet a vezetők tartalommal töltik meg, területeink nem működnek a vezetőink közreműködése nélkül.

