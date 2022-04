Az óra mindig is az idő mérésére szolgáló eszköz volt, ami manapság kicsit háttérbe szorult, de a funkciója még mindig fontosnak számít. A karon viselhető darabok nem kizárólag az időt mutatják, hiszen a márkás darabok sok mást is tudnak, nem beszélve a sportos változatokról. Nem mindegy azonban, hogy melyik kategóriából válogatunk, hiszen mindegyik típusnak megvan a maga előnye, mindegyik márka termékei más-más dologra képesek. Egy azonban biztos, mindegyik méri az időt, aminek köszönhetően azért jóval egyszerűbb lesz a választás. A www.timestore.hu weboldalon könnyen összehasonlíthatja egymással a legnépszerűbb női karóra márkákat.

Swatch karóra

A svájci márka a hihetetlen és tartós minőséget képviseli. A gyártó folyamatosan hozza az újabbnál-újabb verziókat, aminek köszönhetően minden évben beszerezhetjük a legtrendibb darabokat. A különböző színekben kapható kiegészítőkkel foglalkozó Swatch sokszor működik együtt híres tervezőkkel, ezáltal igazán szép és egyedi változatokat dobnak piacra. A hihetetlenül szép és elegáns karórák anyaga ásványi, míg a típus szerint készülnek mechanikus és quartz kivitelek egyaránt.

Rolex gyártmányok

Az óragyártás egyik vezető márkáját szinte az egész világon ismerik, hiszen szinte státuszszimbólumnak számít. Az árakat nagyban meghatározza, hogy melyik kollekcióból válogatunk, azonban mindegyik esetében garantáltan minőségi kiegészítőt szerzünk be. A Rolex története 1905-ben Londonban kezdődött meg, azonban csak 1919 óta készítenek egyedi karórákat, a svájci Genfben. Az ideális otthonként szolgáló országban készült típusok között volt az első olyan a világon, ahol a dátumváltás automatikus volt. Sőt, a cég közreműködött a kvarc mozgalomban, ráadásul az első hitelesített kronométer tanúsítvánnyal rendelkező karóra is Rolex változat volt. 2021-ben több különleges darab is elkelt egy aukció keretein belül.

Cartier, az elegancia jegyében

A vállalat múltja több mint száz éves, azóta foglalkoznak kiegészítők előállításával és eladásával. Folyamatosan új modellekkel rukkolnak elő, így ma már kapható ultra vékony változat is, amely a kisebb kezű hölgyeken mutathat igencsak elegánsan. A magas precizitással készített darabokat egyedi anyagokból gyártják és számos színben kaphatóak. A Cartier minden esetben a luxus kategóriát képviseli, a szó leszorosabb értelmében. Azok a hölgyek viselik előszeretettel, akik gyengédek és szívesen használnak elegáns kiegészítőket. A Franciaországból származó típusok egy része vízálló, magas kopásállósággal rendelkezik, amelyek kaphatóak kvarc és mechanikus kivitelben egyaránt. A Cartiert tehát kiváló minőség és lenyűgöző dizájn jellemzi, így remek választás lehet abban az esetben, ha nőként igényes és márkás karórát keresünk.

Michael Kors, mindig jó választás

A márkát talán nincs ember, aki ne ismerné, hiszen egy nagy fogalomnak számít az amerikai divat köreiben. Ma már azonban nemcsak ruhákkal, hanem bizony kiegészítőkkel egyaránt foglalkoznak, így a divatos modelleket keresők számára kiváló választás lehet a Michael Kors karóra. A cég már 30 éves pályafutással rendelkezik, ez pedig biztosítja a vásárlók számára a magas és tartós minőséget.

A stílust sokoldalúság jellemzi, így ezeket a változatokat garantáltan nem fogjuk összetéveszteni egyik másik márkával sem. A mindennapi használatra tervezett és kivitelezett modellek funkcionálisak, így remek kiegészítői lehetnek bármilyen munkahelyi vagy városi szettnek egyaránt. Jó választás, ha stílusosan és letisztultan szeretnénk megjelenni egy eseményen vagy az utcákon.

