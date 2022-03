Egy ipari papírtörlő tartó nevében talán minden benne is van, elég egyértelmű, hogy miért lehet erre szükséged. De azért vegyük végig. Nézzük meg, hogy miért lehet rá szükség, miért jó választás, és azt is, hogy hova nem ajánljuk. Lássuk!

Ahol nagy mennyiségű törlőkendőre van szükség

Vannak olyan iparágak, olyan munkahelyek, ahol az átlagosnál sokkal nagyobb mennyiségben van szükség különböző higiéniai megoldásokra. Így tisztítószerekre és például törlőkendőkre is.

Ilyen lehet például egy kórház, ahol gyakorlatilag nincs olyan, hogy elég. Számos esetben van szükség kézmosási és fertőtlenítési lehetőségre, melyet követően törlőkendőre is szüksége lesz az ott dolgozóknak. De nemcsak az egészségügyi intézményekben, hanem akár egyes gyártóüzemekben vagy műhelyekben is keletkezhet ilyen igény.

Gyakorlatilag minden olyan cégnél vagy intézménynél nagy szolgálatot tesznek az ipari mennyiségű papírtörlők, ahol óvni kell a tisztaságot. Vagy ahol sűrű és számottevő a szennyeződés, tehát ahol sűrűn lesz koszos a kezünk a munkától.

Ipari papírtörlő tartó: a praktikus megoldás

Ha ipari mennyiségű papírtörlőre van szükségünk, akkor természetesen a legjobb megoldás egy ipari papírtörlő tartó az Alpha-Dent-Higiénia Kft.-től. Legnagyobb előnye az, hogy hatalmas mennyiségű törlőkendőt tartalmaz.

Forrás: alphadenthigienia.hu

Ha egy háztartási mennyiségű, gurigás megoldást alkalmazunk például a műhelyekben, akkor akár naponta többször is kellene cserélnünk a gurigákat. Egyrészt időigényes folyamatosan ezt figyelni és cserélgetni, másrészt kényelmetlen, és ki akar még ezzel is foglalkozni, nem igaz?

Ezekre nyújt tökéletes megoldást egy ipari papírtörlő tartó. Ezekre hatalmas tekercseket lehet feltenni, így sokáig kitartanak, ritkán kell őket cserélni. Mivel elég masszív súllyal is bírnak a ráhelyezett papírtekercsek, így stabilizálhatóak is csavarokkal. Falra vagy padlóra csavarozással. A két szélén megfogva kézzel történik a kívánt hosszúságú papír letekerése, majd a vágókés segítségével el is tudjuk tépni a választott hosszúságnál.

Tovább növeli a praktikusságukat, hogy van belőlük falra szerelhető verzió, de padlón álló is. Ez utóbbiból olyan is beszerezhető, aminek kis kerekei vannak, így épületen belül könnyen áthelyezhető oda, ahol épp szükség lesz rá.

Hova nem ajánljuk?

Most, hogy megnéztük, hova tökéletes választás, nézzük meg azt is, hogy hova nem ajánljuk. Ha az előnyeit megnézed, láthatod, hogy gyakorlatilag bárhol jól jöhet, ahol sokan vagy sokat használják.

És akkor mégis miért nem ajánljuk például éttermekbe, bevásárlóközpontokba, ügyfélkapcsolati pontokba? Ennek két nagyon egyszerű oka van. Egyrészt a nagy méretű papírtekercs miatt túl nagy helyet foglalna, másfelől nem esztétikus. Nem arra lett tervezve, hogy jól nézzen ki, ipari felhasználásra készült. A funkcionalitás számít, a kinézet abszolút másodlagos.