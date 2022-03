Biztosan te is sokszor elgondolkodtál már azon, milyen gyönyörű a főváros, ahol élsz, és mennyire nem használjuk ki a szépségét, hogy gyönyörködhessünk benne. Most egyidejűleg élvezheted Budapest csodálatos nevezetességeinek látványát és a háttérben megszólaló lélegzetelállító dallamok hangulatát.

Nem számít, hogy egy meghitt, romantikus estéről, vagy egy céges közösségkovácsoló buliról van szó.

Miért válaszd ezt a programot?

A teljes esemény három órán át tart, ám biztosan kijelenthetjük, hogy annak emlékét örökké magaddal fogod vinni. Vidd magaddal egy barátodat, élettársadat vagy akár kollégádat, és élvezzétek az elegánsan kivilágított Budapestet, valamint a háttérben felcsendülő esetenként humorral, esetenként pedig szenvedéllyel teli zongoraszót.

A Silverline Cruises hajós vacsora szolgáltatása által nektek is lehetőségetek nyílik arra, hogy örök emléket szerezzetek. Miért is ajándékoznál testvéred születésnapjára még egy haszontalan tárgyat, ha igazi gyöngyszemet is adhatsz neki?!

Ehhez hasonló páratlan élmény valóban nagyon ritkán adódik az ember életében. A meghitt vagy szórakoztató zongoraszót és a főváros romantikus fényeit pedig egy rendkívül ízletes vacsorával is kombinálhatod.

Amennyiben a hajó első köre alatt nem sikerült magadat maximálisan átadnod a felejthetetlen élménynek, úgy lehetőséged lesz mindezt a második kör alatt megtenni. Igen, jól értetted. A hajó kétszer fordul, hogy még jobban kiélvezhesd az út minden pillanatát!

A zongoraszó

Miközben igyekszel betelni a látvánnyal, profi zenészek szórakoztatnak, vagy éppen romantikus dallamokkal vesznek le a lábadról. A kiváló énekesek és zongoristák az általad ismert és szeretett dalokat adják elő, miközben teljes mértékben a te kívánságaidhoz alkalmazkodnak. Nem számít, hogy szentimentális vagy bulis hangulatú szerzeményeket hallanál szívesen, itt bármi lehetséges.

A házigazda vagy háziasszony segítségével pedig akár érzelmes, akár humoros dallam csendül fel, a műsor még meghittebbé vagy még szórakoztatóbbá válik. Gyönyörködjetek a lenyűgöző panorámában és élvezzétek a varázslatot. Ez valóban egy egyedülálló lehetőséget teremthet arra, hogy feltöltődjetek a hétköznapok „mókuskereke” előtt.

Ínyenc falatok

Ha privát – két személyre szóló – asztalt foglalsz, még jobb esélyed lehet arra, hogy igazán kettesben lehessetek a pároddal. 2, 3 és 6 fogásos menüsorok közül választhatok attól függően, hogy milyen jegyet vettetek.

Akárhogy is döntesz, a vacsora mindenképpen ínycsiklandozó lesz. A magyaros ételektől kezdve, a házias fogásokig bármit magadénak tudhatsz. Az esti hajózás kétségtelenül egy egész életre szóló élményt jelent majd számotokra!