A „Programozd a jövőd!” program keretén belül DigITér Debrecen Digitális Élményközpont ingyenesen várja az iskoláskorú gyerekeket, hogy játékos és közérthető módon ismerkedjenek meg a digitális világ modern eszközeivel.

Az okoseszközök használata ma már szinte természetes velejárója az életünknek az ébredés pillanatától egészen az alvásig, és még az után is. Azért, hogy lépést tudjunk tartani ezzel a fejlődéssel, a 21. századi képességek fejlesztésére már egészen fiatalkorban érdemes gondolni. A „Programozd a jövőd!” projekt célja, hogy felkeltse a diákok érdeklődését az informatikai pálya iránt, és hogy már egészen korán kialakuljon bennük egy magabiztos digitális készség.

A DigiTér kiállítóterében többféle robot és robotkar, 3D nyomtató, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság sokszínű eszközei várnak! A kiscsoportos foglalkozásokon nemcsak a robotok működtetése és irányítása sajátítható el, de akár olyan robotot is lehet építeni, amely lát, hall, mozog, sőt harcol. Kiderül többek között az is, hogyan irányítható akár távolról, az interneten keresztül is egy okosotthon hűtő- és fűtőrendszere, de az okosporszívót vagy az okoskávéfőzőt is megtekinthető működés közben.

A debreceni Agóra Tudományos Élményközpont első szintjén található DigITér programjai ingyenesek, de kizárólag előzetes regisztráció után látogathatók. Keddtől péntekig iskolai csoportok jelentkezését várják, a szombati családi programokra, valamint a szakköri foglalkozásokra pedig egyénileg lehet regisztrálni a „Programozd a jövőd!” weboldalon keresztül.