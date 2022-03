Az ormótlan télikabátok helyét átveszik a lenge tavaszi dzsekik és a divatos átmeneti női kabátok. Érdemes (online) shoppingkörútra indulni, hiszen az időjárásnak megfelelő, könnyedebb, trendi darabok mellett most akár kedvezőbb áron szerezhetjük be a hidegebb időkre való, praktikusabb ruházatot is. A kérdés már csak az: mi alapján válasszunk? Kabátvásárláskor egyszerre érdemes szem előtt tartani a praktikusság és a trendiség szempontjait.

Itt a tavasz, a lenge női kabátok ideje

Ha sportoláshoz keresünk túrakabátot, érdemes lehet egy minimalista darabot választani, ami könnyen elcsomagolható, és megfelel a szeszélyes időjárás kívánalmainak. Amennyiben elegánsabb alkalmakra vagy a munkás hétköznapokra keresünk női kabátokat, szintén több szempont mentén mérlegelhetünk. Milyen színek jellemzik a jelenlegi ruhatárunkat? Milyen színű kabát illik a meglévő ruhadarabjainkhoz és kiegészítőinkhez, és milyen anyagot és szabást preferálunk? Egyáltalán: mi az, ami jól áll nekünk? Egy „univerzális” női kabátban gondolkodunk, vagy inkább minden alkalomra külön kabátra vágyunk – és ha utóbbi, akkor tudjuk-e hová elrakni az újonnan beszerzett darabokat? Ha mindezt alaposan átgondoljuk, máris felkészülten vághatunk bele a vásárlásba és vehetjük nyakunkba a várost, vagy szörfölhetünk az online lehetőségek széles tárházában.

Ne feledjük: egy megfelelő lábbelivel kombinálva egy kabát önmagában meghatározhatja a megjelenésünket, így nagyon nem mindegy, mire esik a választásunk. Jó, ha az esztétikum és a kényelmesség szempontjait egyszerre tartjuk szem előtt. Nem kell egyikről lemondani a másik kedvéért, ugyanis ha jól választunk, 2-in-1 megoldásban mindkettőt megkaphatjuk!

Divat és környezettudatosság

Az idei szezonban a divatos pufikabátok (rövid és hosszú verzióban is) és a steppelt női kabátok, illetve dzsekik hódítottak-hódítanak, de kedvelt anyagok a moher és a kasmír, stílusban pedig a nőies elegancia és a mélyen dekoltált megoldások lesznek trendik a melegebb idő beköszöntével is. A női kabátokon tavasszal is visszaköszönnek a színes és az innovatív, markáns minták, és figyelemre méltó mikrotrendként burjánzik tovább tavasszal is a csillogó, metálfényű anyag térnyerése, amit nemcsak alkalmi öltözékként, hanem az utcára magunkra kapva is viselhetünk. Aki egyszerre lezser és nőies viseletre vágyik, az egy stílusos, könnyű tavaszi parkában is nyugodtan gondolkodhat. Trendi marad a virág- és levélminta a tavaszi női kabátokon is, és nyugodtan jöhet minden, ami a hatvanas évekre emlékeztet! Szerencsére a női bőrkabát sosem megy ki a divatból, de egy női szövetkabát vagy egy klasszikus farmerdzseki is mindig jó választás lehet. A választék tehát széles, és mindenki megtalálhatja benne a kedvére valót. A lényeg, hogy megtaláljuk a nekünk való darabot, amiben jól érezzük magunkat, nem fázunk meg, és könnyedén tudunk mozogni benne.

Mint oly sok területen, itt is fontos szempont lehet a környezettudatosság: ha sok régi, megunt vagy más okból nem hordott, de még jó állapotban lévő kabátunk van, ezeket adományozzuk el vagy alakítsuk át, új ruha helyett pedig nézzünk körbe a használtruhaboltokban és az online piactereken!

Ha új ruha vásárlásában gondolkodunk, akkor is tehetünk a környezetünkért azzal, ha olyan darabot választunk, ami újrahasznosítható anyagokból készült: a nevesebb gyártók ma már gyakran figyelnek erre, így nemcsak széles, de igen jó minőségű választékból válogathatunk ezen a téren is.

Mire figyelj online ruhavásárláskor?

Sokakat riaszt el a női kabátok online vásárlásától, hogy nincs lehetőség a próbára, így kicsit mindig zsákbamacska lesz, hogy mit is veszünk. Rosszabb esetben a megrendelt női kabát a valóságban egyáltalán nem úgy fest, mint a képeken – utóbbi valóra vált rémálom elkerülésére érdemes a megbízható, ismert webáruházakból vásárolni a sokszor (látszólagos) olcsóságukkal vagy agresszív reklámkampányukkal tüntető, gyanús webshopok helyett. Az ismert webáruházakban rendszerint a női kabátok kínálata is szélesebb, és ha mégsem felel meg a méret, vagy neadjisten nem áll jól, amit kiválasztottunk, probléma nélkül visszaválthatjuk a megvásárolt ruhadarabot.