Hazánkban több egyetemváros is található, ezek közül is az egyik leghíresebb vidéki helyszín Debrecen. A számos egyetemi szakkal és karral rendelkező észak-alföldi megyeszékhelyre az ország minden szegletéből, de még külföldről is tömegével érkeznek a hallgatók, akik minimum 4-5 évre ide rendezkednek be. Az egyetemvárosok egészen sajátos miliővel és mindennapokkal rendelkeznek. A sok fiatal okán folyamatos nyüzsgés, pezsgő társasági élet és az átlagnál derűsebb hangulat tapasztalható.

Ha a munkaerőpiac szempontjából vizsgáljuk a kérdést, az egyetemvárosok kiválóan alkalmasak a különféle diákmunkák számára. Habár az egyetemi évek jórészt a tanulásról és a közösségi életről szólnak, sokak számára nem lehetőség, hanem szükség a jövedelemforrás. Hallgatóként pedig erre nincs is jobb mód, mint a diákmunka. Diákmunka Debrecen városban is nagy számban elérhető, hiszen a város és környéke bőven képes kiszolgálni a dolgozni vágyó diákság igényeit. A munkahelyek száma meglehetősen nagy, kifejezetten változatos és a kereseti lehetőségek is egészen kedvezőek.

Diákság és álláslehetőségeik

A diákélet amellett, hogy emlékezetes éveket ad hozzá mindenki emlékalbumához, természetesen különböző kiadásokkal is jár. A hallgatók szerencsésebb rétegének megvan az a fajta anyagi és családi háttere, hogy munka nélkül is kihúzza az egyetemi éveket. Sokak számára ugyanakkor ez a háttér kevésbé vagy egyáltalán nem adott. Ebben az esetben pedig a diákmunkák Debrecenben is kiváló opciót jelentenek az ott tanuló, szerényebb anyagi körülmények közül érkező diákoknak. A városban több diákmunkára szakosodott cég és iskolaszövetkezet működik, akik évek tapasztalatával segítik a város hallgatóinak elhelyezkedését.

Forrás: Profession.hu

Persze az is előfordulhat, hogy valakinek megvan a megfelelő háttere, csupán hasznosan szeretné tölteni szabadidejét, emellett némi munkatapasztalatot és kiegészítő jövedelmet szerezni. A diákmunkák debreceni palettája előttük is nyitva áll. Lényegében bármilyen aktív hallgatói jogviszonnyal elhelyezkedhetünk a nekünk tetsző diákmunka pozícióba. A bérezés nagyrészt a teljesítményünknek és a ledolgozott óráknak megfelelő. Ugyanakkor speciálisabb munkakörökben, például, ha beszélünk valamilyen ritkábban használt nyelvet, az átlag órabér akár többszörösét is megkereshetjük.

Rugalmas munkarend, idő a tanulásra

A diákmunkákkal kapcsolatban általánosan kijelenthető, hogy nem kötelességet, hanem lehetőséget jelentenek az egyetemi és középiskolai diákság számára. Ezek a pozíciók kifejezetten sokrétűek, fizikai és szellemi munkákat egyaránt találhatunk a palettán. Ami közös bennük az a rugalmasság. A munkáltatók tisztában vannak vele, hogy a diákok elsődlegesen az egyetemre kívánnak koncentrálni. A diákmunkák Debrecenben is jellemzően részmunkaidősek, esetleg beosztás/műszak szerint zajlanak. A bevállalósabb hallgatók pedig akár éjszakai munkákat is vállalhatnak, mely további bérpótlékkal jár.

Debrecen a kelet-magyarországi régió fontos turisztikai, gazdasági és ipari központja. Ebből fakadóan a diákság is válogathat, hogy mely szegmens érdekli őket. A debreceni diákmunkák arra is jó lehetőséget nyújtanak, hogy referenciaként használhassuk őket későbbi álláskeresésünkkor. A nyelveket beszélő hallgatók akár multinacionális cégeknél is betölthetnek pozíciókat, mely kiváló ajánlólevél lehet a későbbiekre. A munkarendnek köszönhetően pedig a tanulásra és a közösségi életre is marad idő. Arról nem is beszélve, hogy a munkahelyeken és a többi diákmunkással is kiváló közösségek épülhetnek.