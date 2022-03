A hazai McDonald’s 2019-ben kezdte meg növekedési stratégiájának megvalósítását, melynek két alappillére az új éttermek nyitása, valamint a meglévő éttermek átalakítása a „Jövő Élménye” koncepció jegyében.

Működése során a cég mindig arra törekszik, hogy vendégei és munkatársai változó igényeinek figyelembevételével, azokat túlszárnyalva, különböző innovációk sorával folyamatosan fejlessze az éttermek szolgáltatásait és működését.

A Kishegyesi úton lévő étterem modernizálása ennek a folyamatnak a részeként 2022-ben történik meg.

Az átalakítási munkálatok végeztével – március 18-án – nyílik a Kishegyesi úti étterem új autós kiszolgáló része, ahol a vendégek az autóikban kényelmesen fogyaszthatják el kedvenc Mekis termékeiket, a digitális menütáblák segítségével megrendelve. Az autóval érkező vendégek legnagyobb örömére a kialakítottunk egy Fast Forward ablakot is a még gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálás érdekében.

Az étteremben 4 pár érintőképernyős rendelésfelvevőt alakítunk ki; így egyidejűleg összesen 8 felületen rendelhetnek a vendégek a hagyományos kassza mellett. Természetesen más EOTF éttermekhez hasonlóan itt is mindenki saját maga állíthatja össze a rendelését a kioszkon, és bizonyos fokig testre is szabhatja a kiválasztott termékeket, helyben fogyasztás, elvitel és házhozszállítás esetén is.

A rendelés véglegesítése után a termékek azonnal, frissen készülnek a megújult, 4 vonalas konyhán. A korszerű konyhatechnológiának köszönhetően a speciális étkezési igényekkel érkező vendégeink már a teljes gluténmentes portfóliónkból választhatnak. A szintén átalakított inline McCaféban a kávékülönlegességeket – amelyek a híres barista La Cimbali kávégéppel készülnek – bárki kérheti koffeinmentesen, laktózmentes tejjel vagy akár mandulaitallal is.

Habár a digitalizáció kulcsfontosságú a jövő éttermi élményében, kiemelten figyelünk arra, hogy a személyesség továbbra is a mekis vendégül látás elengedhetetlen részét képezze. Ennek jegyében Vendégélmény Menedzserek segítik a hozzánk érkezőket megismertetni az új folyamatokkal, és a „table service” szolgáltatásnak köszönhetően a rendelések az asztalhoz is kérhetők. Az emeleten helyet foglalók kiszolgálásának támogatására a konyha felújításával párhuzamosan étellift is beépítésre került.

Az emeleti részen 10-12 fős ünnepségek tölthetik meg a szülinapi helyiséget. A gyerekek legnagyobb örömére továbbra is játszótér fogadja a kicsiket.