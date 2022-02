Az iroda berendezése mindig is nagy kihívás elé állította a cégvezetőket. Sokféle szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy olyan irodát alakítsunk ki, ami szép és jó is egyben. Az ergonomikus dolgozóhelyiség ismérveit gyűjtöttük össze.

Legyen minél több természetes fény!

Az egyik legfontosabb dolog, hogy minél több természetes fény legyen az irodában. Nagy ablakok, tágas helyiségek lennének az ideálisak, de persze ez nem mindenhol adott.

Ha csak lehet, az asztalokat úgy helyezzük el, hogy merőlegesen álljanak az ablakra! A számítógépen dolgozókat ugyanis zavarja a hátuk mögül jövő napsütés, ami megcsillan a monitoron, de a szemből jövő fény is vakítani fogja őket. Az ablakokon elhelyezett szalagfüggöny, roló segítségével az árnyékolás is megoldható.

Világítás szempontjából egy nagy csillár helyett legyen több kisebb fényforrás, de asztali lámpákat is szerezzünk be: ez szükséges a hatékony munkavégzéshez sötétedés után. A LED-es világítás nagyon költséghatékony megoldás, de ha lehet, itt is inkább a melegebb fényűeket részesítsük előnyben, a neoncső használatát pedig kerüljük! Nem túl esztétikus egyrészt, másrészt a folyamatos zúgás fejfájást is okozhat, nehezebben megy tőle a koncentrálás.

Mindig a célnak megfelelő irodabútort válasszunk!

Az irodabútor teszi irodává a helyiséget, ezért itt nem köthetünk kompromisszumot: a legmegfelelőbbet kell kiválasztanunk. Vásárlás előtt vizsgáljuk meg, milyen célra kellenek az irodai szekrények, asztalok, székek!

Ha sok az adminisztrálás, iktatás, akkor kelleni fognak tárolószekrények, nyitott vagy zárt polcos szekrények is, nem beszélve a sok irodaszerről!

Ugyanilyen fontos a megfelelő munkaállomás kialakítása is: az asztalon elférjen minden, ami szükséges a munkavégzéshez.

Különös figyelmet kell fordítani a forgószékekre is: a személyre szabhatóság ma már alapkövetelmény egy ergonomikus iroda esetében.

Jó hír, hogy az Office Plaza szolgáltatásai között több minden található, amit igénybe vehetünk egy iroda berendezésekor: vállalják a forgószékek összeszerelését, kiszállítását, irodaszerek beszerzését, és mennyiségi kedvezményt is biztosítanak a megrendelőknek. Náluk minden kapható, ami a tökéletes irodához kell, érdemes szétnézni honlapjukon.

A színek is fontosak

Nem utolsó szempont a falak és az irodabútorok színe sem. Harmonizálniuk kell egymással, hogy esztétikus látvány fogadja a helyiségbe belépőt.

A fehér fal bár tisztának hat, gyakran túl ridegnek tűnik. Ilyenkor legalább a függönyök vagy a bútorok, forgószékek színe legyen élénkebb.

A zöld, a barna és ezek árnyalatai valók leginkább egy irodába, ahol fából készült bútorzattal találkozunk. A piros túl erőteljes szín, félő, hogy feszültek lesznek tőle a dolgozók.

A jó hangulatot befolyásolhatják még a zöld növények is: dekorációként is hasznosak, ugyanakkor egészségünkért is felelnek. Ha lehet, helyezzünk el minél többet ezekből is az irodában!