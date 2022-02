A végső játékélmény minden játékkedvelő álma. Az idő nem számít. A hely általában egy szimpla asztal. Aki szeret játszani, az legalább egy legendás pillanatra emlékezhet, amikor ez a bútordarab kifinomult stratégiák színterévé, a mindentudó felsőbbrendűség vagy pantomimikus kifejezés művészet színpadává, vagy a győzelemért, illetve vereségért folytatott epikus küzdelem helyszínévé vált.

Mindannyian ismerjük gyerekkorunkból a társasjátékokat. Általában olyan klasszikusokat játszottunk, mint a Monopoly vagy az Activity, amik igazán csodálatosak, és vitathatatlanul a társasági összejövetelek iránti vonzalom forrásaivá váltak.

A későbbiekben ezt a szép hagyományt a barátokkal és az ismerősökkel folytatjuk, de ezeknek a játékesteknek a megszervezése korántsem egyszerű - megfelelő tervezést igényel. Íme néhány tipp a nagy játékrajongóknak.

Játékosok

Egyes társasjátékok kellemes esti elfoglaltságot jelentenek 2 vagy 3 személy számára. De sok játék csak több játékossal játszva igazán szórakoztató. Ezért a szervezésnél a következő érvényes: minél több játékost hívunk meg, annál jobb. De a mennyiség nem minden, a minőség is számít, mint mindig.

Természetesen a barátok és az ismerősök az első választás. Ismerjük őket, és azt is tudjuk, hogy mely játékokat fogadják jól. Azonban nincs kizárva, hogy újoncokat is meghívjunk. Csupán annyi a teendő, hogy tisztázzuk velük a programot, hogy tisztában legyenek az adott társasjáték szabályaival.

Játékok

Minden játékest sikere a játékok kiválasztásán áll vagy bukik, mivel ez meghatározza az egésznek a jellegét. Az olyan parti társasjátékok, mint az Activity, másféle irányt adhatnak az összejövetelnek, mint például a stratégiai játékok.

Mi személy szerint a parti társasjátékok mellett tennénk le a voksunkat, mert ténylegesen lehetőséget kínálnak, hogy a csoportból mindenki részt vehessen a játékban - egymással és egymás ellen. A bevált klasszikusok a férfiak kontra nők, vagy a párok és a párok csoportosítása. De minden formációnak megvan a maga varázsa, és váratlan fejleményeket hozhat a napvilágra.

Bárki, aki játszott valaha az Activity-vel, tudja, milyen váratlan dinamikát tud kifejteni a játék. A mulatságos tippelés 1990 óta gondoskodik a vidám pillanatokról. Kreativitás, képzelőerő, csapatszellem és szórakozás. A Piatnik kiadó szerint ezek a tulajdonságok jelentik a legjobb alapot az Activity társasjátékban egy jó játékosnak. Mára már minden ízlésnek megfelelő változata létezik: az Activity Originaltól az Activity Junioron át az Activity Casino-ig, amiket egytől egyig megtalálhatunk a Társasjátékrendelés.hu kínálatában.

Idő

A játékosok köre és a játékok kiválasztva. Térjünk most át néhány alapvető kérdésre: mikor kezdődjön a játékest, és meddig fogunk játszani? Az első játék megkezdésének ideális időpontja 18:00 és 20:00 között van. De ez attól is függ, hogy meddig tart a többi játékos “eufóriája”. Ha mindenkinek éjfélkor kell hazamennie, a 18 óra jobb választás. Ha viszont kora reggelig játszunk, az este 8 óra is megfelelő.



Borítókép: Társasjátékrendelés.hu