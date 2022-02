Világunkban az üzleti életben történő érvényesüléshez sok dolog szükségeltetik. Vannak köztük kevésbé fontos összetevők és elengedhetetlenül szükséges, veleszületett, illetve tanulható adottságok, képességek.

Az azonban egészen biztosan a legfontosabbak közé tartozik, hogy a tárgyalási készsége, képessége magas szinten legyen annak, aki érvényesülni szeretne ezen a területen.

Egy ősi mesterség

Már az ókorban is felismerték jelentőségét és a görög világban a hét szabad művészet egyike volt a dialektika, azaz az érvelés, vitakészség tudáskészlete. A világ, amelyben élünk is egyre összetettebb. Sok esetben egészen szerteágazó ismeretekre van szükség egy üzleti megbeszélésen, és mindemellett a tárgyalási technikák is követik a világ és az üzleti élet változásait.

Egy olyan tudományágról beszélünk, amely több terület tapasztalatait, tudását is magába olvasztja, és amelynek ismerete egészen biztosan jobb tárgyalási pozícióba hozza azt, aki birtokolja.

Milyenek a hatékony tárgyalás ismérvei?

A jól menedzselt tárgyalás már jóval a tulajdonképpeni megkezdése előtt elkezdődik. Fontos, hogy jó előre tisztában legyünk a céljainkkal, kellő információmennyiséggel, átgondolt érvrendszerrel, szükség esetén prezentációkkal felszerelkezve álljunk készen a tárgyalásra.

A tárgyalás kezdetén tisztában kell lennünk az üdvözlési formulákkal, esetleges helyi szokásokkal, etikettel, írott vagy íratlan szabályokkal. El kell sajátítani a bevezető beszélgetés felépítésnek szabályait, a célok meghatározását, kialakítani a bizalmi, lehetőleg minél fesztelenebb légkört, meghatározni a megállapodás fontosabb és kevésbé fontosabb részleteit.

A Training360 által kínált tárgyalástechnika tréning megtanít téged mindezek elsajátítására és célravezető használatára.

Mire számíthatunk egy tárgyalástechnika tréningen?

Külön művészete van az alkufolyamatoknak. Aki ebben otthonosan mozog, óriási előnnyel indulhat az üzleti élet bármely területén megtartott tárgyalásokon. Itt is tanulható, hasznos ismereteket sajátíthat el az, aki felvértezi magát e szakterület ismereteivel.

A jó tárgyaló felkészül az esetleges csapdákra is a partner részéről, átlátja a halogatást, a mellébeszélést, az esetleges indulatokkal történő befolyásolási kísérleteket. Kézben tartja a tárgyalási folyamatot, pontosan felméri saját maga és a partnere határait, tudja, mikor érdemes engedni és mikor van olyan pont, amikor még többet is elérhet az előre meghatározott céljainál. Tudni kell meglátni és értelmezni a nonverbális jeleket is. Sokszor az értő szem számára több információt hordoznak ezek, mint az elhangzott szavak.

Ez nem kevés ismeret, de a jó hír az, hogy elsajátítható, megtanulható, bárki által beépíthető a tárgyalási folyamatba a Training360 segítségével. Ez a tudás mindenkinek hasznos lehet, aki ilyen szituációkba kerül vagy tárgyalásokat szervez, vezet, illetve résztvevőként megjelenik.