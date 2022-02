Az első koncerten Beethoven és Csajkovszkij életének különleges korszakába nyerhetnek betekintést. Beethoven a kínokkal teli, hallását elvesztő időszakában élte „a nagy teremtő korszakát” is. Még teljesen süketen is a színpadra állt vezényelni, és volt olyan előadása, hol a sikerről csak akkor bizonyosodott meg, amikor egyik énekese az ünneplő nézők felé fordította. Életének ebben a periódusában született egyetlen hegedűversenye is, amit a Concerto Budapest február 17-ei, debreceni koncertjének keretében is hallhat a nagyérdemű. Repertoárra kerül még Oroszország ékkövének és legdicsőbb „export cikkének”, azaz Csajkovszkijnak Patetikus jelzőt viselő szimfóniája is.

Kokas Katalin és Arabella Steinbacher

A második hangverseny az orosz zenetörténet két korszakából kínál ízelítőt. Tanítvány és tanár, azaz Prokofjev és Rimszkij-Korszakov egy koncerten! Előbbi a zenei élmények fogékonysága mellett kitűnő sakkjátékos volt, aki kijelentette, ha nem lesz sikeres a zene terén, hivatásának ezt az elmesportot választja. Utóbbi, aki még a cár előtt sem volt hajlandó véka alá rejteni gondolatait, apja kérésére tengerésztisztnek tanult és két és félévet el is töltött a vizeken. Ekkor szerzett élményei ihlették később egzotikus témaválasztású, különleges hangszerelésű műveit. A február 24-i, debreceni koncert fényét Arabella Steinbacher hegedűművésznő emeli, az est dirigenseként Dmitry Liss lép színpadra, ki hazája nemzeti repertoárjának egyik leghitelesebb tolmácsa.

További információ a www.filharmonia.hu és a www.kodalyfilharmonia.hu oldalakon található! Jegyek válthatók a Kölcsey Központ jegypénztárában, a debreceni Tourinform irodában, valamint online a kodalyfilharmonia.jegy.hu oldalon.

