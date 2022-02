Ha rugalmasan, részben otthonról dolgozol, a laptop lehet számodra a legjobb megoldás. A laptopok nagy előnye a kis súly és a hordozhatóság, amely azonban rendszeres hurcolászás esetén negatív hatással is lehet az eszközre, ha nem nyújtasz megfelelő védelmet egy laptoptáska „személyében”.

A megfelelő laptoptáska jelentheti az asztalodat, amelyben minden szükséges dolgnak helye van: a laptopnak, egy egérnek, egy billentyűzetnek, egy külső merevlemeznek, papíroknak, füzetnek, tollnak.

Miért van szükség laptoptáskára?

Akármennyire is hordozhatóságra tervezték a laptopokat, és emiatt relatíve könnyűek, átlagosan 1,5-4 kg-ot is nyomhatnak, ami az egyéb perifériákkal, kiegészítőkkel együtt már 4-6 kg is lehet. Hosszabb távon ezt már nem is olyan könnyű cipelni, ebben segíthet egy jól megválasztott laptoptáska. A kényelem tehát fontos szempont.

A laptopok érzékeny, sérülékeny eszközök, így hordozás esetén a biztonságot is szem előtt kell tartani, hogy egy véletlen baleset következtében a lehető legkisebb sérülést szenvedjék el. A laptoptáska a notebook épségéért is felel: kellően merevnek és párnázottnak kell lennie.

Kiválasztás előtt gondold át azt is, hogy jellemzően milyen módon fogod hordozni: autóval jársz munkába vagy tömegközlekedéssel utazol, és a teljes utazás során ki lesz téve a különféle mechanikai és időjárási kockázatoknak? Ez nemcsak a táska típusát, de az anyagválasztást is befolyásolja.

A megfelelő laptoptáska

Az optimális táskaméret mindig egy picivel nagyobb, mint maga a hordozni kívánt eszköz, egyrészt, hogy a záródást biztosító cipzárak ne érintkezzenek a laptoppal, mert könnyen felsérthetik annak házát, másrészt gondolni kell a laptoppal hordozni kívánt egyéb eszközökre is. Helyet kell biztosítani az egérnek, a külső adathordozóknak, kábeleknek, egyebeknek. A laptoptáskák méretezésénél az eszközök méretét veszik alapul, ennek alapján könnyű megtalálni az ideális paraméterekkel rendelkező modellt.

Az időtállóbb és egyben legelegánsabb választás a bőr laptoptáska, bár ennek ára elég magas, és vannak helyzetek, például közösségi közlekedés esetén, amikor nem annyira praktikus.

Minél többet hordozod a laptopot, annál strapabíróbb anyagú táskára lesz hozzá szükséged. Léteznek ma már vágásbiztos, lopás ellen védett laptoptáskák is, hogy az utazás során ne kelljen kényelmetlenül magad előtt szorongatnod.

Ha sokat jársz gyalog, tömegközlekedéssel, célszerű vízálló táskát választani, hogy minden időben megfelelő védelmet nyújtson.

Egyéni preferencia kérdése is, ki melyik típusú táskát tartja testhezállónak: a kézitáskák csak kis távolságra kényelmesek, viszont elegánsak, a hátizsákok ergonómiai kialakításúak, teljes kényelmet nyújtanak a hátnak, deréknak, vállnak, és még a kezeket is szabadon hagyják. Az oldaltáskák jól pakolhatóak, kisebb távolságokra kényelmet nyújtanak. A legideálisabb a gurulós laptoptáska, mind hosszabb, mind napi szintű utazásokhoz.

Bármilyen táskát is válassz, a biztonság és a kényelem legyenek a fő szempontok.