Manapság az élet rengeteg területén használunk akkumulátorokat. Kardinális kérdés ezért, hogy megfelelő akkumulátortöltővel rendelkezzen az ember. Nézzük meg, hogy milyen tulajdonságait érdemes megvizsgálni egy akkutöltőnek, mielőtt beruháznánk rá!

Alapvető funkciók, paraméterek

A webshopokban is kapható akkumulátortöltők esetében érdemes elsőként elidőzni azok adatlapjain. Egy magára valamit is adó webshopnál számos paramétert feltüntetnek. A legfontosabb paraméter talán a töltő teljesítménye, mely összhangban van azzal, hogy mekkora legnagyobb töltőáramot képes a termék leadni. Ez olcsóbb kategóriában 2-8 A, míg a felsőbb kategóriában, ahova a Victron is sorolja magát, elérhető a 30 A-is.

Minél nagyobb az akku kapacitása, annál nagyobb árammal lehet tölteni illetve érdemes is, ha cél a gyorsabb visszatöltés. Ólom-savas akku esetén a névleges kapacitás legfeljebb 20%-kal, míg Li-ion akkuk esetén a névleges kapacitás akár 100%-nak megfelelő töltőáramot is alkalmazhatunk. Például 100 Ah-ás ólom-savas akku esetén ez 30 A-t, míg Li-ion esetén 100 A-t jelent töltőáramban.

Megfizethető áron lehet kapni olyat, amelyik mind a kettő típust kezeli. Ilyen például a Victron Energy márka hordozhatótöltő családjából a Blue Smart 12V akkutöltő.

Érdemes megvizsgálni először a kiemelt jellemzőket, mert már az alapján is sok mindent el lehet dönteni. Nagyon hasznos, ha a töltési paraméterek, úgy mint a töltőáram, a töltési áram- és feszültségküszöbök gombbal és appon keresztül is állíthatóak. Hasznos, ha van LED-es visszajelző az aktuális üzemmódról, ami éppen állandó áramú vagy állandó feszültségű módot jelenthet.

Ha ezeket megvizsgáltuk, akkor ideje megnézni az extrákat is!

További fontos paraméterek

Az aksitöltők között egy kiemelt extra funkció a hőmérséklet-kompenzált töltés, mely biztosítja, hogy a hidegben megnövekedett ellenállású akku valamelyest kisebb feszültségen legyen töltve az élettartam megőrzése érdekében. További nagyon hasznos extra a szulfátlanítás, mely túlmerített akkuknak tud újra életet adni.

A profi töltők alkalmasak egyenáramú tápegyeségként is üzemelni, ami hasznos lehet pl. LED-es világítás szükségszerű áramellátására.

Forrás: innolabshop.hu

A Victron Energy töltők között van Smart változat, mely appon keresztül biztosítja a töltőhöz való hozzáférést. Ezen keresztül a töltési folyamat naplózásához, automatizálásához, hibaüzenetekhez, eseménykezeléshez és a töltési paraméterek beállításához lehet hozzáférni.

Attól függően, hogy milyen körülmények között szeretnénk használni a töltőt, fontos lehet az, hogy milyen a működési hőmérséklete az adott akkutöltőnek. Magyarországon egy -40 és +60 Celsius-fok közötti működési hőmérséklettel bíró szerkezet aligha lenne rossz választás.

Hasznos, ha a töltő nagy teljesítménye ellenére kis méretű, mely akkor érhető el, ha jó hatásfokkal rendelkezik. A Victron termékekre jellemző a 94% körüli hatásfok, mely kompakt, kézben könnyen hordozható töltőt eredményez.

Legyen magas az akkutöltő hatásfoka!

Rohanó, pörgő világunkban mindennel szemben magasak az elvárások. Miért volnának kivételek az akkutöltők?

Érdemes olyan eszközt választani az innolabshop.hu webáruházból, ami jó hatásfokkal rendelkezik, például a Victron Energy egyik akkumulátortöltőjét. Az iparban alapértelmezettnél egy 94%-os hatásfokú töltő négyszer kevesebb hőt termel. Érdekes kérdés az is, hogy mennyi az energiafogyasztás, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött. Ma már létezik olyan töltő, amely esetében ez az érték mindösszesen 0,5 watt. Ez több mint ötször jobb érték az ipari szabványhoz képest.

Tárolási mód

Egyáltalán nem mindegy, hogy ha nincs használatban egy akkumulátor, akkor mi történik vele. Ha az aksit az elmúlt 24 órában nem merítették le, akkor a tárolási mód lép életbe. A gázképződés és a korrózió minimalizálása érdekében a feszültség 2,2 V/cellára csökken.

(Hirdetés)