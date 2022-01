Az autók üzembentartása során a motorolaj és az ahhoz tartozó szűrők rendszeres cseréje elengedhetetlen. Ennek elmulasztása, illetve nem megfelelő alapanyaggal való elvégzése jelentősen felgyorsítja a motor amortizálódását.

A motorolajok típusai

Összetételük alapján háromféle motorolajról beszélhetünk. Az ásványi, a félszintetikus és a szintetikus olajak tulajdonságai nagyban eltérnek egymástól. Arra nagyon kell ügyelnünk, hogy ne keverjük őket egymással. Ha nem szeretnénk, hogy habosodás lépjen fel, csak olyan típussal töltsük fel autónkat, amit előtte is használtunk. Nézzük meg részletesen ezeket a csoportokat:

Az ásványi olajok a legkevésbé fejlettek. A különböző adalékanyagaik könnyebben lebomlanak, így szennyezve ezt a desztillált kőolajból álló kenőanyagot. Ezentúl a magas fokú viszkozitás a fő jellemzőjük.

A félszintetikus jelölésű olajok már magasabb adalékanyag-tartalommal rendelkeznek az ásványi személyautó motorolajokhoz mérten. A „részben szintetikus” megnevezéssel is találkozhatunk ezeknél a termékeknél. Általánosságban véve hatékonyabbak az ásványi változatoknál, de pénztárcabarátabbak a teljesen szintetikusoknál. Ott is érdemes lehet őket használni, ahol nincsenek kiemelkedő hőmérséklet-különbségek az egyes évszakok között.

A szintetikus motorolajok jelentik az olajgyártás csúcsát. Fullszintetikusnak is nevezik őket. Ezek rendelkeznek a legtágabb működési intervallummal hőmérséklet szempontjából. Hidegindítás után is hamar megfelelő kenést biztosítanak, és magas hőmérsékleti körülmények között is jól teljesítenek. Hatékonyan meggátolják a különböző lerakódások képződését, így ha lehetőség van rá, ezek használatával biztosíthatjuk a legideálisabb feltételeket gépjárművünk számára.

Forrás: olajshop.hu

Milyen tulajdonságokat kell vizsgálnunk?

Vásárláskor nem árt tisztában lennünk azzal, hogy milyen ismérvekkel kell rendelkeznie a választott kenőanyagnak.

Elsősorban a súrlódások hatékony csökkentése érdekében használjuk őket.

Habzásállónak is kell lenniük, hogy ne okozzanak gondot működés közben.

A motor működése során keletkező törmelékeket el kell távolítaniuk az alkatrészek felületéről.

Hidegben és melegben is megfelelően kell működniük.

Nem károsíthatják a motor különböző anyagokból előállított alkatrészeit.

A fenti funkciókat hosszú időn keresztül el kell látniuk.

A környezetvédelmi szempontoknak is meg kell felelniük.

Hogyan találjuk meg az autónknak valót a sokféle termék között?

A rengeteg típus és jelölés között könnyű eltévedni. A viszkozitási adatok, az ACEA, API és SAE szabványok együttesen nagyon soktényezőssé teszik a választást. A legegyszerűbb, amit ilyenkor tehetünk, hogy a gyártói utasításokra hagyatkozunk. Ha ezeket nem ismerjük, a motorolajgyártók weboldalán is kikereshetjük típus szerint a nekünk kellő típust.

