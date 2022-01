Mivel a nappali a lakásokban kvázi a közösségi teret jelenti, az a legjobb, ha minél nagyobb terület áll rendelkezésre. Sok lakás kialakítása ugyanakkor ezt nem teszi lehetővé: viszonylag kicsi a nappalinak szánt helyiség is, ezért nagyon tudatosan kell kialakítani a berendezést, ha azt szeretnénk, hogy kényelmes legyen, és véletlenül se zsúfoljuk túl. Praktikus bútorokkal azonban ez nem lehetetlen, habár igényel némi kreativitást.

Kis nappali, kis bútorok

A kis nappali berendezésének titka, hogy ne akard telezsúfolni nagy berendezési tárgyakkal. Azaz a teljes falas nappali szekrénysort itt most felejtsd el. A TV-állványok közül a kisebb típusok lesznek ideálisak számodra, amiknek az aljában esetleg némi pakolási lehetőség is van. Ezek is tökéletesen ellátják a funkciójukat, de mégse veszik el a terület jelentős részét.

A szekrények helyett a komódok közt érdemes körülnézni. Egy praktikusan kialakított komód nem nagy, de rengeteg holmit el tud nyelni. Van szekrényes és fiókos kivitel is, így az igényeidnek megfelelően választhatsz. Egy-két jól megválasztott komód olykor többet ér, mint egy méretes szekrény, amitől aztán nem férnél el rendesen!

A kényelmi elemek is lehetnek helytakarékosak

Ha a nappali kényelméről van szó, egyből az óriási kanapék jutnak eszünkbe. Nos, kevés hely híján ezeket el is felejthetjük, de szerencsére vannak kisebb, kompakt típusok. Kiegészítőnek pedig olyan szuper ülőalkalmatosságokat is beszerezhetsz, mint a puffok – nem mellesleg ezek lábtartónak is kiválóak, és olyanok is akadnak belőlük, amik felnyithatóak. Ezekben simán elrejthetsz egy-egy pokrócot, kispárnát is.

A méretes foteleket szintén érdemes kihagyni, ha nincs sok helyed, az álló bútorok helyett pedig a falakra érdemes még koncentrálni: fali szekrények és fali polcok sok tárolóhelyet biztosíthatnak, hogy a nappalid mindig rendezett lehessen, apró mérete ellenére is!

Plusz egy jó tanács: a kis helyiséget ne zsúfold teli sok dísztárggyal, mert bármilyen szépek is, rendetlen lesz az összkép. Ilyen esetekben a kevesebb mindig több!