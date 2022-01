Az okostelefonos alkalmazások mindkét problémát megoldják, és ritka, hogy egy applikáció ne tudná szimulálni az igazit. Az sem mellékes, hogy folyamatosan változó és fejlődő világunkban a mobiltelefon már mindennapjaink részét képezi. Az alábbiakban két népszerű társasjáték példáján keresztül igyekeztük összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.

A játék és a technológia kapcsolata

A kezelőfelület és az intuitivitás kulcsfontosságúak – ha a képernyő tele van szöveggel és gombokkal, vagy a játékban nem zökkenőmentes a vezérlés, az inkább frusztráló lehet, mintsem pihentető. Az is bosszantó, ha egy alkalmazás grafikája nem egyezik meg az eredetivel (hacsak nem egy nagyon szükséges frissítésről van szó). A versenyképes és sokoldalú mesterséges intelligencia (AI) szintén elengedhetetlen.

A társasjáték-alkalmazások egy olyan virágzó hobbi meglepő fejlődését jelentik, amelynek középpontjában az eszközöktől való távolodás és a közös tapasztalatok kialakítása áll. A legtöbb népszerű játéknál elkerülhetetlen, hogy tartozzon hozzá mobilapp, és sok esetben internetkapcsolat nélkül is tudjuk használni.

Éljük át a történelmet a játékon keresztül

A Vlaada Chvátil klasszikus civilizációs játéka több száz kártyából és egy fatáblából áll, amelyhez a QR-kódoknak köszönhetően mobilapplikációs rész is tartozik. A „Through the Ages”-t már 10 ezer forintért beszerezhetjük az ismert hazai online áruházakban. A boardgamegeek.com oldalon régóta a legjobbként rangsorolt ​​játékok között foglal helyet – két verziója egyaránt a 100 legjobb között van. Elmondhatjuk, hogy felfedezése eltart egy darabig, akár több órát is tudunk vele játszani, köszönhetően a frissített online térnek, ahol a harcok és csaták tovább folytatódnak.

A társasjátékok rajongói értékelni fogják ezt a digitális megjelenítést, az új résztvevők pedig hatékonynak és akár hasznos oktatóeszköznek is találják a fizikai változat kiegészítéseként. A mesterséges intelligencia fantasztikus, az online és úgynevezett „pass-and-play” többjátékos mód páratlan élményt nyújt a családi körben vagy barátokkal eltöltött időhöz.

Rejtélyes bűnügyek nyomában

Szövevényes bűneseteket oldhatunk meg – miközben, köszönhetően a QR kódos alkalmazásnak, „élőben” járhatjuk be a tetthelyeket. A honi webáruházakban közel 11 ezer forintért vásárolhatjuk meg. A 14 és 99 év közötti korosztály számára készült Bűnügyi krónikák egy innovatív, kooperatív és nyomozós játék. Gyilkosságok, rablások, elképzelhetetlen bűnök, melyek nem maradhatnak büntetlenül. A bizonyíték és az indíték felderítése kulcsfontosságú szempontok a tettesek rács mögé juttatásához. A résztvevőknek az elrejtett nyomokat kell megtalálniuk, és ki kell deríteniük az igazságot. A játékosok közösen tudják megoldani a különleges bűnügyeket úgy, hogy okostelefonnal vagy táblagép segítségével körülnéznek a londoni helyszíneken, nyomokat és bizonyítékokat gyűjtenek be, gyanúsítottakat és tanúkat hallgathatnak ki – mindeközben következtetéseiket is ellenőrizhetik. Az applikáció nélkül a játékot nem lehet játszani. A letöltés után az app használatához nincs szükség internetkapcsolatra, itt választhatjuk a nyelvet is. Az innovációnak hála, ha van VR szemüvegünk, akkor a bűnesetek megoldása még izgalmasabb lehet. A nyomozásban 1-4 személy vehet részt, a játék időtartama pedig az applikáción keresztül 60 vagy 90 perc lehet, függetlenül attól, hogy milyen nehezek a feladatok és mennyi idő áll rendelkezésünkre.

Végszó

Ahogy láthattuk, az izgalmakat nagyon jól tudja fokozni a hagyományos társasba beépülő mobilalkalmazás, a folyamatos frissítéseknek köszönhetően pedig ez a társas tevékenység sosem válik unalmassá, miközben agyunk is folyamatosan dolgozik. Ha mindezt jó időben, a szabadban végezzük, akkor a játék során testünk és lelkünk egyaránt felfrissül.