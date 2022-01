A taurin egy kéntartalmú aminosav, mely a legtöbb szövetben és sejtben megtalálható. Szervezetünkben több helyen - így a szemben, a szívben, az agyban és az izmokban is - kimagaslóan nagy arányban fordul elő. Testünk mellett a kagylók, a rákfélék és az egyéb tengeri herkentyűk is tartalmazzák, de kisebb mértékben a különböző tejtermékek is.



A taurin por hatásai az egészségre



A szervezetünkben második leggyakrabban előforduló, kéntartalmú taurinnak kiemelkedő szerepe van a szépségápolásban és az aktív mozgást végzők életében. Kutatások kimutatták, hogy a legtöbb vegán életmódot folytató taurinhiányban szenved (mivel kizárólag állati eredetű táplálékok tartalmazzák), így számukra is ajánlott a pótlása. A 100%-os tisztaságú, ízetlen anyag bármely italba belekeverhető, serkentő, energetizáló hatása pedig szinte azonnal érvényesül a vérkeringésben. A nehéz fizikai munkát végzők és sportolók teljesítményét jelentősen javítja a taurin por fogyasztása amellett, hogy a sérülések kialakulásának esélyét is csökkenti.

Mesterséges és segédanyagok használata nélkül, természetes módon járul hozzá a szívműködés megfelelő szinten tartásához, az izomzat és a szem egészségének fenntartásához, a cukor- és zsíranyagcsere javításához, az idegrendszer működésének optimalizáláshoz. Emellett szerepe antioxidánsként sem lebecsülendő, hozzájárul a szervezet káros folyamatainak visszafordításához, a természetes regenerálódáshoz. Gyógyszerkönyvi tisztaságú taurin por a Soapcenter étrend-kiegészítői között is elérhető.

A taurin por tehát kifejezetten jól jön azokban az esetekben, ha:

fontos számodra szíved, szemeid egészsége,

fel szeretnéd venni a harcot a stresszel,

optimális testsúly kialakítására és fenntartására törekszel,

célod a jobb fizikai teljesítmény elérése,

sőt, még az arcodról is el szeretnéd tüntetni a fáradtság szemmel látható jeleit.



Taurin használata a szépségápolásban



A természetes összetételű kozmetikumokat is érdemes felturbózni a sokoldalú taurin porral, ugyanis nem csak elfogyasztva, de helyileg is alkalmazható. Arcodra kenve azonnal revitalizálja az arcbőrt, feltölti a sejteket energiával, így a bőr sima és élettel teli lesz. Azáltal, hogy támogatja a hidratációt, a bőrről eltűnnek a fáradtság és a kimerültség nyomai. Olyan lesz, mintha nem fogna rajta sem az idő, sem pedig a stressz és kialvatlanság.

Samponokhoz adagolva segít megszüntetni a hajhullást, valamint késleltetni az őszülést. Így pozitív hatásai a testen kívül és belül alkalmazva is tudnak érvényesülni. Ha szeretnél részesülni a taurin por erejéből, fogyassz naponta 1-3 grammnyit folyadékban elkeverve. (Ez egy mokkáskanyálni vagy teáskanálnyi adagnak felel meg.) Elkészítés után azonnal fogyasztható, ám a jobb felszívódás érdekében érdemes étkezés közben bevenni.