A három év alatti csöppségeknek olyan játékszereket vásároljunk, amelyek edukatív jelleggel is bírnak. Olyanokat, amelyeknek késségfejlesztő hatásuk is van, amelyek hatással vannak a finommotorikára is. Ilyenkor érdemes színes, különböző anyagú, tapintású, alakú tárgyakat vásárolni számukra, hiszen ezek pozitívan hatnak a szem és a látás fejlődésére is. Ebben az időszakban hasznosak a formaillesztő és kirakós játékok, valamint a három vagy négy darabból álló puzzle, különböző plüss figurák, kézügyességfejlesztő játékok, interaktív könyvek, valamint a hagyományos gyermekkönyvek is. Nagyon fontos a mese szerepe is ebben az időszakban. Igyekezzünk minél többet mesélni csemetéiknek, hiszen ilyenkor fejlődik a beszéd, a szókincs, valamint a képzeletvilágukra, a memória fejlődésére is pozitívan hatnak a különböző történetek. Mondhatjuk, hogy ezekből tanulnak meg a legtöbbet, hiszen, ha a szülő ott ül mellettük, és mesél, az felbecsülhetetlen értékkel bír. Ne a televízió elé ültessük őket, hanem meséljünk nekik, így ismerkednek meg az őket körülvevő világgal, a színekkel, a számokkal, a formákkal. Igyekezzünk ingerdús környezetet biztosítani számukra, hogy érzékeik is megfelelően fejlődhessenek.

Fotó: pixabay