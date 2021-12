Sokan féltették a Csokonai Színház társulatát 2021-ben. Hogyan tudnak majd állandó játszóhely nélkül működni, lesz-e közönségük a pandémia idején, és kitartanak-e a nézők a debreceni színészek mellett? December utolsó napjain már bátran kijelenthetjük, a Csokonai nem csak túlélte 2021-et, hanem bátran kezdeményezett, jól használta ki a lehetőségeket, a nézők pedig nem csak kitartottak kedvenc színészeik mellett, hanem minden eddiginél nagyobb szeretettel vették körül a Csokonai társulatát.

Ahogy a Gemza Péterrel, a Csokonai Színház igazgatójával készült interjúból is kiderült: nagy izgalommal készül a debreceni társulat 2022-re és a Csokonai Fórum átadására. De mielőtt átlépnénk az új esztendőbe, tekintsünk kicsit vissza: hogyan maradt talpon a Csokonai állandó játszóhely nélkül egy világjárvány közepén. Spoiler: innovációval!

Hamlet – Highlights of Hungary-jelölés

2021 májusában a Magyarország leginnovatívabb teljesítményei közé választott Hamlet előadással nyitotta meg a debreceni kulturális szezont a Csokonai Színház. A pandémiás hónapok után májusban egy formabontó produkcióval várták a nézőket a Nagyerdei Stadionban, ahol szabadtéren, fülhallgatók segítségével követhették Shakespeare klasszikus történetét.



Újdonság Debrecenben: sétaszínház

Megszokhattuk már, hogy a Csokonai Színház mindig kitalál valami újdonságot, ez pedig a pandémia időszakában különösen jellemző a debreceni társulatra. A „vitrinszínházi” Hamlet után egy újabb izgalmas műfajt honosítottak meg Debrecenben: a sétaszínházat. Szeptemberben Térey János Boldogh-ház, Kétmalom utca című memoárjából készült el egy produkció, novemberben pedig Szabó Magda különböző műveiből alkottak szabadtéri sétaszínházat Ajtónyitogató címmel a debreceni művészek. Amint jobbra fordul az időjárás, újraindulnak a Hosszúlépés csapatával közösen tervezett séták!

Forrás: Csokonai Színház

DESZKA Digital és MagdaFeszt

2021-ben is megrendezték a Csokonai hagyományos fesztiváljait: júniusban a rendhagyó helyszínre költöztetett DESZKA Fesztivált, októberben pedig az új otthonra találó MagdaFesztet. A Nagyerdei Stadion kezdőkörében kaptak helyet azok az óriási kivetítők, amelyeken a kortárs magyar dráma és színház kedvelői a szabad ég alatt, Covid-biztos környezetben nézhették meg az elmúlt év legizgalmasabb produkcióit. A DESZKA Digital izgalmas újítás volt egy olyan időszakban, amikor a magyar színházak nem is mertek fesztiválszervezésre gondolni. Ősszel pedig immár negyedik alkalommal tért vissza a MagdaFeszt, amely Szabó Magda öröksége előtt tisztelegve a női alkotókat állítja fókuszba. A MagdaFeszt a Csokonai Irodalmi Laborban (CSIL) talált új otthonra, öt nap alatt számos színházi előadást, koncertet, kiállítást és beszélgetést kínálva a fesztiválközönségnek.



Forrás: Csokonai Színház



Zakatol a Csokonai Ifjúsági Program



Akik követik a debreceni társulat életét, azoknak nem kell bemutatni a CSIP-et, vagyis a Csokonai Ifjúsági Programot. 2021-ben azonban egészen új értelmet nyertek az iskolai tantermekbe látogató színházi előadások. A gyerekek lassan két éve el vannak zárva a közös kulturális programoktól, ezért különösen fontossá váltak azok az alkalmak, amikor a Csokonai színészei házhoz mennek, vagyis a tantermekbe viszik el a színházat.



2022-ben új kihívások várnak a Csokonai Színházra, hiszen hamarosan megnyílik a Csokonai Fórum épülete. 2021-ben viszont olyan dolgokat tanult meg a társulat, amely hasznára válik majd akkor is, amikor már újra lesz állandó játszóhelye és – reményeink szerint – a pandémiát is magunk mögött tudhatjuk. És hogy addig hová járunk színházba? Olvassa el erről szóló cikkünket, és kezdje Ön is színházi előadással az új évet!

(PR-cikk)