És hogy a kihívások ellenére milyen eredményekkel zárják a 2021-es évet, arról az ügyvezető ekképp nyilatkozott.

– Év elején még nem tudtuk, milyen lesz az idei évünk, nehéz volt előre tervezni, de visszatekintve azt mondhatom, soha rosszabbat. A hagyományos rendezvényeink mellett, amikre minden korábbinál többen látogattak el, számos eredményről számolhatunk be. Hatalmas sikerként könyveljük el, hogy az utasszámunk idén rekordot döntött, ami azt mutatja, hogy az emberek szeretik és igénylik a Zsuzsi Erdei Vasút kínálta élményeket. Büszkék vagyunk, hogy idén a Future of Debrecen mozgalommal közösen hozzájárulhattunk a Debrecen környéki erdők megtisztításához, hogy a Debreceni Karitatív Testülettel közösen mi is segíthettünk, hogy a nyári gyermekfelügyeletben részt vevő fiatalok tartalmasan töltsék a szabadidőt, hogy együttműködünk a Méliusz Könyvtárral az olvasás és a könyvek népszerűsítése céljából a Ruyter utcai állomásokhoz kihelyezett mobil könyvtárral, és hogy részt vettünk a Galiba Gyermekfesztivál, a Kulturális Örökség Napok, valamint az Európai Mobilitási Hét és a Nemzetközi Autómentes Nap felhíváshoz kapcsolódó programokon. Ezeket az együttműködéseket a jövőben is szeretnénk folytatni.

A Zsuzsi Erdei Vasút életében az egyik leglátványosabb és az utasok körében legnépszerűbb eredmény idén az volt, hogy csatlakoztak a Magyar Turisztikai Ügynökség országjáró ismeretterjesztő akciójához, a Kajához, így az idei nyártól a Zsuzsi Erdei Vasút is pecsételő pont, sőt, a kisvonat egyik kocsiját Kajla, a kíváncsi kutyakölyök díszíti, a hármashegyaljai végállomásnál pedig egy Kajla-tanösvény várja a gyerekeket. Az akció célja az ország természeti és kulturális értékeinek népszerűsítése, így örömmel csatlakozott hozzá a Zsuzsi Erdei Vasút is mint Debrecen és az ország kulturális örökségének fontos része.

2022 fontos mérföldkő a Zsuzsi Erdei Vasút számára, hiszen jövőre lesz 140 éve, hogy 1882. július 16-án megnyitották a vasút első szakaszát Debrecen-Fatelep és Nyírmártonfalva között az országban egyedülálló módon 950 mm-es nyomtávolsággal.

Az elmúlt közel másfél évszázadban rengeteg változás történt a Zsuzsi életében, az egykor faszállításra használt kisvonat ma már kirándulójáratként és jóval rövidebb szakaszon közlekedik. A változások ellenére a Zsuzsi nem pihen, sőt, újult erővel néz a jövőbe. 2022-ben pedig a kerek évfordulóhoz méltó programokkal és akciókkal várják meglévő és leendő utasaikat.