Hasonlóan látja Kaszásné Rózsa Orsolya, a Budapest Bank debreceni fiókjának vezetője is. „A járványhelyzet alatt még inkább előtérbe került az érintésmentes fizetés jelentősége, az ügyfelek keresik és igénylik ezt a fajta fizetési módot. Ezen túlmenően ügyfeleink több szempontot mérlegelnek, amikor a POS terminál szolgáltatásunkat választják. Ezek közül a vásárlói élmény erősítése, a forgalom növelése, és ezáltal versenyképességük erősítése a legfontosabbak. POS termináljaink számos előnnyel is rendelkeznek: mobil eszközök, azaz nem helyhez kötött tevékenységekhez is könnyen használhatók, valamint alkalmasak Széchenyi Pihenő Kártya illetve egészségpénztári kártya elfogadására is. A forgalomról napi kimutatást kap a kereskedő, így a tranzakciók nyomon követése egyszerű és átlátható.”