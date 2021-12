– Célunk, hogy a céges kapcsolatokat kihasználva, önállóan is dolgozni tudó szakembereket képezzünk. Elsődleges feladataink közé tartozik, hogy felkészítsük tanulóinkat a munkába állásra, valamint a felsőoktatásba való továbbjutásra. Az oktatás mellett a nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk – fogalmazott Nagyné Pálinkás Anikó igazgató.

Nagyné Pálinkás Anikó

Nappali tagozaton három ágazatban képeznek tanulókat, amelyen belül magasépítő, mélyépítő, épületgépész és faipari technikus szakképzettség szerezhető meg. A felnőttek délutáni oktatás keretében többek között dekoratőr szakmát, hétvégente pedig létesítmény energetikus szakképesítést is szerezhetnek.



– Az építőipar most különösen jó helyzetben van, ezt érezni a beiskolázáson is. Debrecen egy olyan dinamikusan fejlődő város, ahova folyamatosan érkeznek az új befektetők. Bármilyen gyár vagy üzem létesül a városban, mindig szükség van olyan szakemberekre, akik az épület fenntartásával és karbantartásával foglalkoznak, nem beszélve arról, hogy a vállalatoknál dolgozóknak lakás is kell.



A szakképzés átalakításának köszönhetően egyre többen jelentkeznek az iskolába. Eddig évfolyamonként négy osztályunk volt, de már a tavalyi évben, illetve idén is hat kilencedik évfolyamos osztály indult – tette hozzá az igazgató.

Változatos programokkal teszik emlékezetessé a diákéveket

Mint megtudtuk, sokféle tanórán kívüli program színesíti az iskolai életet, amelyek közül kiemelkednek a diákönkormányzati rendezvények.

– Nagyon népszerű a verébtábor, az elsős avató, a karácsonyi műsor, a mikulás ünnepség, vagy a Péchy nap. Korszerűen felújított tornatermükben számos sportolási lehetőség közül válogathatnak a tanulók, a tanár-diák foci kifejezetten népszerű. Nagyon jó a kapcsolatuk a hazai építőipari iskolákkal, emellett a Rákóczi Szövetség által felkínált lehetőségeket kihasználva határon túli magyar tannyelvű iskolákba is ellátogathatnak a diákok.

Nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra

– 2006 óta Németországba egy építőipari gyakorlati képzőközpontba utazhatnak diákjaink 3 hetes szakmai gyakorlatra. Itt lehetőség van a szakmai oktatás kiegészítésére, valamint idegen nyelv tanulásra is. Az előző évben nagy felújításon esett át az épület. Ennek során nyílászárókat cseréltek, külső hőszigetelést alakítottak ki, illetve liftet helyeztek el az épületben. Nagy álmunk, hogy a belső felújítás is megvalósuljon. Kiemelten odafigyelünk a megfelelő tanulási környezetre, a tanműhelyek felszereltségére. Jó céges kapcsolataink vannak, ennek eredménye számtalan szakmai anyag és eszköz.



Az elmúlt időszakban a Bosch támogatásával modern épületgépész szaktantermet alakítottunk ki. Minden tanműhelyünk digitális eszközökkel támogatott. Az informatika termek felszereltségére is különösen figyelünk, hiszen a számítógépes tervezés elsajátítása valamennyi szakképesítés esetén alapvető fontosságú. A DSZC három iskolában alakított ki nyelvi labort, amelyből az egyik nálunk található. Igyekszünk alkalmazkodni a technológia változásaihoz annak érdekében, hogy a végzett diákok valóban piacképes tudás birtokosai legyenek. Célunk, hogy felkészítsük őket az élethosszig tartó tanulásra, így az új kihívásokra megfelelő módon tudnak majd reagálni – hangsúlyozta Nagyné Pálinkás Anikó.