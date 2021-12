Hirdetés 2021.11.29. 13:30

Új digitális banki megoldás; avagy szelfis számlanyitás, bárhol, bármikor

Elképesztő belegondolni, hogy mekkora fejlődésen ment át a világ az utóbbi néhány év alatt. Egyre ritkábban járunk postára, nem használunk már vezetékes telefont, sőt a bankügyeinket is újfajta módon intézzük. Korábban, ha bankszámlát szerettünk volna nyitni, egyetlen választásunk volt, be kellett fáradni egy bankfiókba és hosszas sorban állás után megnyithattuk a bankszámlánkat. Ez a folyamat manapság sokkal egyszerűbb és kényelmesebb, hiszen már videóBankon vagy akár egy szelfi segítségével is nyithatunk teljesértékű bankszámlát, akár otthonról. Sőt van olyan bank is, amelyik még külön 10 000 Ft jóváírással is jutalmaz bennünket* a szelfis számlanyitáskor. Első hangzásra néhányak számára kissé futurisztikusnak tűnhet egy ilyen banki szolgáltatás, de lássuk be, ez a jövő.

A szelfis számlanyitás ugyan csak néhány hazai banknál elérhető digitális banki szolgáltatás, de egyre inkább kedvelt számlanyitási forma.

Szelfis számlanyitás lépései

Ahhoz, hogy egy szelfivel lakossági bankszámlát nyissunk, csupán néhány dologra van szükségünk:

Adott banki applikáció (Ez lehet a bank saját applikációja vagy külön számlanyitási alkalmazás)

NFC képes okostelefon

Új típusú személyi azonosító igazolvány

Magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Internetkapcsolat

Annak érdekében, hogy megnyissuk bankszámlánkat, nincs más dolgunk, mint kiválasztani egy bankszámla csomagot és bankkártyát, megadni a kért adatokat és lefotózni a szükséges igazolványokat. A beolvasás nagyon egyszerű, az igazolványokról a megadott instrukciók alapján kell fotót készíteni (új típusú személyazonosító igazolvány (előlapot és hátlapot is) lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala.

Végül az általunk megadottak és a beolvasott adatok egy űrlap formájába kerülnek összesítésre. A jóváhagyást követően következhet a szerződés átolvasása, ami pár percet vesz igénybe. A folyamat végén nincs más dolgunk, mint készíteni egy szelfi videót, és már kész is. A szerződést az ellenőrzést követően kerül a Bank által aláírásra, erről e-mailben értesül az ügyfél. Az ellenőrzés 2 munkanapon belül megtörténik.

Szelfis számlanyitás előnyei

Bárhol, bármikor

Talán az egyik legnagyobb előnye, hogy ott és akkor nyithatunk bankszámlát, ahol, és amikor akarunk. Nincs kötve banki nyitvatartási időhöz – akár hétköznap, hétvégén, akár este 9-kor otthonról is megnyithatjuk a számlánkat. Fotó: pexels.com

Teljesértékű bankszámla

Az MNB már 2019. elején megteremtette a szabályozási környezetet a szelfis számlanyitás bevezetéséhez, de ekkor még különböző korlátozások vonatkoztak a „szelfis számlákra”. Nem vehettünk ki havi szinten 300.000 Ft-nál több készpénzt az ATM-ből, nem utalhattunk 10 millió forintot vagy azt meghaladó összeget fióki megjelenés nélkül, stb. Manapság a szelfi segítségével nyitott bankszámla ugyanolyan teljesértékű azonosítással jár együtt, mintha személyesen, bankfiókban nyitottuk volna.

Kényelmes, gyors és innovatív megoldás

Otthon, a kanapé kényelméből két sorozat között akár gyorsan megnyithatjuk a bankszámlánkat, megspórolva a felesleges sorban állást és utazást.

Környezetbarát

Tekintettel arra, hogy nem személyesen nyitjuk meg bankszámlánkat, csak elektronikusan keletkezik szerződés, így jóval kevesebb papír kerül felhasználásra a folyamat esetében.

