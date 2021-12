A számítógépek esetében a legtöbben előnyben részesítik a kisebb darabokat, hiszen sokkal kényelmesebben elférnek az íróasztalon, és nem igényelnek sok helyet a lakásban sem. A legtöbb barebone PC 10x10x3 cm-es helyen is elfér, így egyszerűen a monitor hátuljára is szerelhető. A barebone-ok piaca igen széles, hiszen számos típus közül válogathat preferenciája és pénztárcája szerint. Vannak, amelyek 30 ezerért beszerezhetők, de ezeknél a mini PC-nél is határ a csillagos ég, akár 300 ezer forintnál is tetőzhet.