Az építőipari ágazatban ács, burkoló, festő, mázoló, tapétázó, kőműves, szigetelő, bádogos, szárazépítő szakokra lehet jelentkezni. Időről-időre változik, hogy mely szakmák kerülnek előtérbe. Az építőiparon belül most a burkoló szakma felkapott, de a klímaváltozás hatására előforduló forró nyarak miatt a hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő szakra is sokan jelentkeztek. A szárazépítővel kapcsolatban sokan azt gondolják, hogy ez nem több, mint gipszkartonozás, pedig ebben a szakmában sokkal több van. A szárazépítő a legfantáziadúsabb beltéri épületszerkezeteket készíti el: válaszfalakkal szobákat, termeket hoz létre, falburkolatokkal elegánsan takarja a nyers beton és tégla felületet, illetve a gépészeti és elektromos vezetékeknek is helyet ad. Lyuggatott vagy íves, kazettás vagy sima álmennyezetek széles választékából életre kelti a beltér hangulatát. Álpadlót és tűzvédelmi burkolatot is szerel igény szerint. A szárazépítő alkotja meg mindemellett a tetőtér hangulatos világát aljzattól az álmennyezetig. Az elkészült felületek esztétikájáról is gondoskodik: felületet simít, glettel. A nagyon gyorsan elkészíthető épületek elkészítésénél fontos ez a tudás. Külföldön már nagyon elterjedt módszer, Magyarországon azonban még félnek tőle. Az emberek megszokták, hogy bombabiztos épületeket építenek, miközben könnyűszerkezetes házakat is lehetne csinálni. Ebben a szárazépítészet igazán jól helyt tudna állni, de ehhez a megrendelők szemléletváltása is szükséges lenne. Szeretnénk, ha elterjedne ez a szakma, hiszen a szárazépítő szakemberekből egy kis továbbképzéssel szigetelők is lehetnek. Tehát többféle szakmát rá lehet építeni erre a képesítésre – fogalmazott az igazgató.

Fotó: DSZC