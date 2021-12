Egy fodrász szakma magába foglalja a haj formázását, formaváltoztatását, alkalmi frizurákat, festést, ám ennyiben nem áll meg a munkájuk, hiszen ezeken túl ismerniük kell az arcszőrzetnek, hajnak és fejbőrnek az ápolását, tisztítását és formaváltoztatását is, valamint tanácsadásokat is. Egy fodrásznak a szolgáltatásai egyaránt szólnak gyermekeknek, nőknek és férfiaknak is. Egy fodrász tanfolyam azoknak ajánlott a leginkább, akik nem bánják, ha foglalkozniuk kell az emberekkel, valamint meghallgatni őket és rendkívül jó esztétikai érzékkel is rendelkezik.