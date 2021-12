Ami korábban nem zavart minket, most zavar. Ami korábban nem volt útban, most útban van. Ami korábban fel sem merült benned, most alaposan átgondolod. Amit korábban könnyedén megtettél, most már nehézséget okoz. Ekkor kell elkezdeni bevezetni új megoldásokat a hétköznapi dolgokra.