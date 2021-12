hirdetés 2021.11.22. 13:16

Érdekel a sofőrszakma? Mutatjuk, hogyan kezdj neki!

A hivatásos sofőrködés mindig egy olyan szakma volt, amit a kedvenc munkák közé soroltak azok, akik alapvetően imádták az autóvezetést, a végtelen utakat és az ezzel járó szabadságérzést. Ezért gyakran ebben a szakmában már megbízható, korábban is nagy vezetési tapasztalatot szerző munkavállalók indultak el. Tehát alapvető, hogy megfelelő és biztonságos vezetési tapasztalatod legyen, mert hiába a teherautókra is érvényes jogosultság, ha még nem próbáltad ki élesben, milyen is ez az életmód.

Az a viszonylagos kötetlenség, amikor csak te vagy és az út, igazán kecsegtető tud lenni, főleg, ha külföldi szállítmányozásról van szó. Nemzetközi szállítás esetén a sofőrök néha hetekre távol vannak, akár több országot is bejárhatnak egyetlen út alatt. Kalandos és izgalmas is tud egyszerre lenni ez a szakma, nem beszélve a megfelelő anyagi vonzatairól. freepik

Első a megfelelő képesítés

A sofőrködés egy igen komplex terület. Többféle lehetőség adott, és többnyire más-más vezetési képesítést igényel. Ha pótkocsis járművet, például kamiont szeretnél vezetni, az megint más kategóriát jelent, mint a pótkocsi nélküli kisteherautó. Viszont ha a személygépkocsis futárkodás érdekel, arra elég a sima B kategória is. Ugyanígy más kiegészítő képesítés vagy tapasztalat szükséges például élőállat vagy veszélyes anyag szállításához. Ha nemzetközi szállítmányozásban szeretnél elhelyezkedni, akkor nemzetközi jogosítványra is szükséged lesz, és nem árt, ha beszéled valamennyire legalább az angolt. Tehát az első lépés: a döntés, hogy pontosan milyen kocsira szeretnél sofőr lenni, majd utána a szükséges plusz képesítések megszerzése.

Ha már megvan az első lépés

Ha te is gondolkodsz abban, hogy belevágj, és már megvan hozzá minden képesítésed, akkor mindenképp érdemes először elkezdeni keresgélni interneten a cégek ajánlatai közt. Az egyre növekvő nemzetközi és belföldi kereskedelemnek hála egyre több a sofőr állás, igencsak változatos területeken. Merthogy ebben a szakmában is többféle kategória létezik. Ha még kezdő vagy nehéz pótkocsiból álló járműmet vezető sofőrként, akkor mindenképp ajánlott a belföldi állásokkal kezdeni, amikből bőven akad kínálat a sofőrállás oldalán. Ugyanitt megtalálod a nemzetközi ajánlatokat is, ezért könnyedén tudsz választani a különféle lehetőségek között.

Milyen lehetőségek vannak?

A sofőrködés meglehetősen széles kategóriával bír, és vannak egészen speciális területek is. Ahogy írtuk alapvetően két ágra: belföldire és külföldire bontható. Ezen belül viszont további területeket különböztethetünk meg. A nyerges vontatós és a szimpla egyterű teherautó más tapasztalatot igényel, de a sofőrködés témája alatt akár még mozdonyvezetői képesítést is szerezhetsz. Lehetsz vezető a mezőgazdaságban, ahol terményt kell majd szállítanod, vagy élőállatot.

A termékeket illetően pedig szilárd és folyékony anyagokat is fuvarozhatsz. Más és más a jellege szinte minden piaci szektor szállítmányozásának, és mindegyik pontosan emiatt kicsit máshogy is működik. Ha állatokat vállalsz, azokra oda kell figyelni, ha veszélyes anyagokat viszel, ott a biztonsági előírások a legfontosabbak. Az építőiparban főleg kavicsot, termőföldet, építési hulladékot és építkezéshez szükséges anyagokat fogsz szállítani. Itt érdemes tapasztalatot szerezni a földúton vagy nehéz, göröngyös terepen való közlekedéshez, mert teljesen más vezetési stílust kíván például az, ha az adott építési terméket egy kavicsbányából szállítod el, mint ha szimplán csak aszfaltozott úton közlekednél.

Ha már megtaláltad az igazit

Bármelyik területet is válaszd a sofőrködésen belül, mindig maradj körültekintő és rugalmas a szakmában. Ez ugyanis pont egy olyan terület, ami folyamatosan modernizálódik. Pár évtizede a kamionok is még viszonylag kényelmetlenek voltak, míg napjainkban már szinte luxuskényelmet biztosítanak a vezetőjüknek. Viszont pont ezért egyre digitálisabbá válik a sofőrködés világa is. A GPS-en túl már egyre inkább megjelennek az ideiglenes önvezetésre képes járművek, amik szintén más szemléletet igényelnek. Alkalmazkodj!

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában