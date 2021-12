– Most indítunk először sportedző-sportszervező osztályt, amely középfokú edzői képesítést ad. Bízunk benne, hogy ez hiánypótló szakma lesz a városban és a régióban, hiszen rengeteg olyan fiatal van, aki szeretne a sportban karriert építeni. A sporthoz kapcsolódóan fitness-wellness instruktor szakot is indítunk. Az ide jelentkezők a szak elvégzése után fitnesztermekben dolgozhatnak, csoportos edzéseket vezethetnek, illetve személyi edzőként is tevékenykedhetnek. Közlekedés és szállítmányozás ágazatunkon belül logisztikai technikus képzés indul. Debrecen jelentős logisztikai központ, ezért a nálunk végzett logisztikai technikusok egy intenzíven fejlődő ágazat lehetséges munkavállalói lesznek.