Nyílt nap Debrecenben november 24-én

Az ALDI International IT Services Kft. nyílt napot tart Debrecenben, amelyen – ingyenes online regisztráció után – bárki részt vehet. Az eseményen a vállalat tájékoztatást nyújt a Debrecenből is betölthető irodai pozícióiról, az érdeklődők találkozhatnak az AIIS vezetőivel, munkatársaival és akár személyre szabott karriertanácsadást is kaphatnak. Ezen a napon bemutatkozik az ALDI Talent Campus is, a résztvevők bepillantást nyerhetnek a Jump

Start Programba. A karriernapról az alábbi linken lehet tájékozódni: https://aiiskarrier.hu/hello-debrecen-nyilt-nap/

De mi van az üzleten túl?

Az ALDI International IT Services Kft. (AIIS) jelenleg közel 550 munkatársa látja el 4000-nél is több európai ALDI üzlet, valamint 55 logisztikai központ és irodaház IT-rendszerének gondozását. A vállalat 8 országban, több mint 29 000 felhasználó IT-támogatásáért felelős, illetve üzleti szolgáltatásokat – például ügyfélszolgálat, könyvelés, utazásszervezés – nyújt, illetve szoftverfejlesztést végez.

Az AIIS-t IT-támogató feladatok ellátására alapították, de az elmúlt évek során a megbízható minőségű szolgáltatásoknak és a magasan képzett magyar informatikusoknak köszönhetően számos szoftverfejlesztési megbízást kapott cégcsoporton belül a vállalat. Az AIIS végzi például az ALDI online vásárlást támogató szoftverek fejlesztését, illetve Ausztráliától az Egyesült Államokig valamennyi ALDI kasszarendszer tesztelését.

A cég dinamikusan fejlődik, az elmúlt egy év alatt tizedével nőtt az általa nyújtott szolgáltatások száma, amely több mint 340 különböző megoldást takar, míg létszáma közel 70%-kal nőtt. A cég jelenleg két telephelyen, Budapesten és Pécsen van fizikailag jelen, de a távoli munkavégzésnek köszönhetően a

munkakörök jelentős százaléka az ország bármelyik területéről betölthető, és otthonról végezhető.

Saját oktatási és képzési program: ALDI Talent Campus

Az AIIS saját akadémiát hozott létre, az ALDI Talent Campust, amely a pályakezdők és pályaváltók felkészítését végzi, és biztosítja munkavállalóinak a mindennapi munka során szükséges nyelvi és informatikai tudást. Az első, nyelvi képzést nyújtó Jump Start Program már el is indult, az ebben résztvevők heti 20 óra munka mellett 20 órányi nyelvi tréningben részesülnek. A Talent Campus a debreceni munkatársait is várja, és segíti őket abban, hogy magabiztosan kezdjék meg munkájukat a vállalatnál.