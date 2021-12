Ha szájhigiéniáról beszélünk, persze nem csak a fogmosásra kell gondolni. Éppúgy fontos a szájvíz és a fogselyem használata, illetve a fogközök tisztaságának biztosítása. Ha elektromos fogkefét szeretnénk vásárolni, számos tulajdonságra érdemes figyelni. Ebben segít ez az írás.

Az első kérdés, amire választ kell adnunk: milyen típusú fogkefét válasszunk. A kereskedelmi kínálatot jellemzően két különböző típus határozza meg. Ezek a forgófejes és az úgynevezett szónikus fogkefék. Mindkét változat hatékony tisztításra képes, mégsem mindegy, melyik mellett döntünk.

A forgófejes elektromos fogkefék esetében a sörték egy apró gömbfejen helyezkednek el, így tökéletesen alkalmasak a nehezen elérhető helyek tisztítására is. Jó szolgálatot tesznek abban az esetben is, ha kissé figyelmetlenek vagyunk fogmosás közben, hiszen a forgó és oszcilláló mozgást végző gömbfejek még ebben az esetben is alapos tisztításra képesek.

Forrás: pixabay

A szónikus változatok esetében némileg nagyobb odafigyelésre van szükség. Ennek a fogkefének a feje leginkább egy hagyományos fogkeféhez hasonlítható, ami rendkívül gyors oldalirányú mozgásra képes, így a szennyeződést gyakorlatilag „leremegteti” a fogak felületéről.

Érdemes tudni, hogy az elektromos mobiltelefonok között is megtalálhatók azok a készülékek, amelyek mobilapplikációval kapcsolhatók össze, így teszik még hatékonyabbá és alaposabbá a fogak tisztítását. Ha maximális alaposságra vágyunk, érdemes megfontolni egy ilyen készülék vásárlását.

Természetesen egyéb tulajdonságoknak is figyelmet kell szentelnünk, ha a számunkra megfelelő elektromos fogkefét keressük. Rendkívül hasznos funkció a félperces időzítő, ami hangjelzéssel vagy rezgőmozgással értesít minket arról, hogy ideje másik körnegyedre váltani. A funkciónak köszönhetően elkerülhetjük az aránytalan fogmosást a körnegyedek között, így gondoskodhatunk az alaposabb szájhigiéniáról. Legalább ilyen hasznos funkció a nyomásérzékelő, ami túl erős rányomás esetén állítja le a kefe működését, így megelőzhetők a kisebb-nagyobb hámsérülések, amelyek fájdalmas gyulladások okozói lehetnek.

Nem feledkezhetünk meg a közönséges tulajdonságokról sem, mint a nyél ergonómiai kialakítása. Mindenképpen érdemes előnyben részesíteni azokat a készülékeket, amelyek gumis bordázattal rendelkeznek, így akkor is kényelmes nyéltartást biztosítanak, ha víz és fogkrém kerül rájuk. Szerencsére a neves gyártók termékei között kizárólag megfelelő bordázattal rendelkező készülékeket találhatunk.

Ne feledkezzünk meg az akkumulátorkapacitásról sem. Minél nagyobb a telep kapacitása, annál hosszabb ideig működtethető töltés nélkül, érdemes tudni azonban, hogy két-három fogmosás után érezhetően csökken a mozgás intenzitása.

Ha figyelmet fordítunk az elektromos fogkefe kiválasztására, könnyedén megtalálhatjuk azt a készüléket, amit szívesen használunk, illetve ami képes hozzájárulni a szájhigiéniánk javításához.

(PR-cikk)