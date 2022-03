E cikkünkben igyekeztünk minden fontos információt összeszedni, amire szükség lehet a gépjárműadó témakörében 2022-ben. Lássuk a legfontosabb tudnivalókat!

Mi is az a gépjárműadó?

Csaknem 30 évvel ezelőtt, egész pontosan 1992-ben vezették be. Akkoriban még súlyadó néven volt ismert, és sokan mai napig is így nevezik, holott 2007. óta már gépjárműadó a hivatalos megnevezése.

Eredeti célja az volt (ahogy a 1991. évi LXXXII. törvény is rámutat), hogy a motorizációval járó közterheket egyenletesen oszlassák el. Továbbá az is, hogy plusz forráshoz jussanak az úthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez.

2021-től ez az adónem a helyi önkormányzatoktól átkerült a NAV-hoz. Így a gépjárműadó befizetése jelenleg is az adóhivatal felé történik. Az intézkedés fő célja az volt, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezéshez plusz forrást biztosítsanak.

Mitől függ, hogy mennyi gépjárműadót kell fizetni?

Ahogy a korábbi években is, úgy 2022-ben is két dolog határozza meg, hogy mennyi az éves gépjárműadónk. Egyrészt a kilowattban megadott teljesítményt, másrészt a gyártás évét kell figyelembe vennünk a kalkulációhoz.

Minél idősebb egy gépjármű, annál kisebb lesz az a szorzó, amivel meg kell szoroznunk a teljesítményét. Ha ezt az életkor alapján kapott értéket megszorozzuk a teljesítménnyel, akkor megkapjuk, hogy forintban mennyit kell adott évben fizetnünk.

A gyártási évben, és az azt követő 3 évben is 345 lesz a szorzó. A gyártást követő 4-7. naptári évben már csak 300, a 8-11. évben már csak 230, a 12-15. évben 185. A még ennél is idősebb járművek esetén 140 lesz az alkalmazandó szorzó.

Így például egy 60 kW-os 12 éves autó esetén a következő számok jönnek ki: 60x185=11.100. Ez azt jelenti, hogy a példában szereplő autóra ebben az évben 11.100 Ft adót kell fizetni. Hogy a számolást leegyszerűsítsük, használjuk az ECDH gépjárműadó kalkulátorát, ami megmutatja, mennyi adót kell fizetnünk.

Hova és mikor kell fizetni?

Akik pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adóalanyok (ilyenek például az áfakörbe tartozó egyéni vállalkozók, vagy a gazdasági társaságok is), azoknak az átutalás az egyetlen lehetőségük az összeg rendezésére.

Az utaláshoz a számlaszám a következő: 10032000-01079160. Fontos, hogy a közlemény rovatban legyen feltüntetve az adószám vagy az adóazonosító jel.

Ellenben akik nem tartoznak ebbe a csoportba, azoknak számos egyéb mód is nyílik az adójuk rendezésére. Természetesen ők is választhatják az átutalást, de akár csekken is fizethetnek, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton, sőt online bankkártyával is az EFER rendszerben.

Tulajdonosváltásnál ki fizet?

Érdemes tudni, hogy tulajdonosváltás esetén ki fizet. Ekkor ugyanis minden esetben azt terheli a fizetési kötelesség, aki az év első napján a tulajdonos vagy üzembentartó volt. Ha viszont forgalomból kivont, vagy abba még nem helyezett gépjárműről van szó, akkor időarányosan kell fizetni.