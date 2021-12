Hazánkban méltán az egyik legnépszerűbb szobanövény a gumós begónia. Közkedveltségét szépsége mellett annak köszönheti, hogy kevés gondozást igényel, mégis akár egész évben virágzik.



Egy évszázada Európában



A begónia a botanikusoknak köszönhetően alig 100 éve került Európába. A trópusi, szubtrópusi eredetű virágnak számos változata létezik. Ma már nemcsak otthonaink belső terébe, de a teraszokra és erkélyekre is egyre növekvő számban kerül a sokféle színben kapható begónia. A fáradhatatlanul virágzó növény dugványozással szaporítható, így nyújtva pénztárcabarát megoldást kedvelőinek.



Ezért ontja a virágait hosszú időn át



Ha biztosítunk néhány egyszerű feltételt, a begónia hosszú időn át, folyamatosan virágzik. A közhiedelem egynyári növényként könyvelte el, pedig dugványozható és átültethető virág. A lombjával és virágával egyaránt dekoratív megjelenést biztosító növény a világos elhelyezést hálálja meg legjobban. Ha szobában helyezzük el, nincs szükség teleltetésre. Ha a szabadban díszíti környezetünket, a gumók kiásása és megtisztítása után száraz helyen, fűrészporban vagy rongyba tekerve tároljuk, tavasszal pedig ültessük ki.



Gondozási mindentudó



A begónia 15-20 fok közötti, páradús klímát és a világos tereket hálálja meg a legjobban. Ne tegyük ki hosszú ideig nyári, erős napsugárnak, viszont télen szívesen fürdőzik a gyengéd napfényben. A virágzása alatt rendszeresen, és lehetőleg alulról locsoljuk, ügyelve arra, hogy hagyjuk kissé kiszáradni a virágföld felszínét. Ebben az időszakban kéthetente tápoldatozhatjuk. Mivel párakedvelő növényről van szó a párásítást úgy is megoldhatjuk, hogy a cserepét vízzel teli tálcára tesszük.



A begónia dugványozása



Lehetőleg a virágzás utáni időszakot választva a szaporításra, akár levéldugvánnyal, akár hajtásokkal is nevelhetünk magunknak begóniát. A legeredményesebb eljárás a hajtások dugványozása. Vágjuk el a levél alatt közvetlenül a hajtásokat, majd tegyük egy pohár vízbe vagy egy előre beáztatott homokos, tőzeges földbe. Két-három hét után meg is gyökeresedik a kis növendékünk, ha ügyelünk a 15-20 fok közötti, párás környezetre. Már az apró gyökérkezdemények is lehetővé teszik, hogy begóniánkat cserépbe ültessük. A vezérszár erősítésére törekedve, csípjük le az oldalhajtásokat, ezzel elősegítve növényünk bokrosodását.

A begónia átültetése



Az átültetést lehetőleg tavaszra időzítsük. Ha a gyors növekedés miatt az év más időszakában van szükség az átültetésre, a virágzásnak az átültetés évében búcsút mondhatunk, de a következő szezonban bőséges virágzással hálálja meg a növény, hogy tápanyagban gazdag virágföld és humusz, esetleg virágföld és tőzegmoha keverékébe ültettük.