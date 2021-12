A mosás során talán a legnagyobb probléma az, hogy a frissen mosott ruhát hova is teregessük ki, de úgy, hogy az minél hamarabb megszáradjon, és a friss illata is megmaradjon. Ez nem mindig lehetséges, hiszen a rossz időjárási viszonyok és a lakóhelyünk is nagyban befolyásolja ezt. Az esős, nyirkos idő, illetve az erkély hiánya problémát jelent a számunkra, ha ruhaszárításról van szó. Ilyenkor nincs más választásuk, kénytelenek bent a lakásban teregetni, ami a növekő páratartalom miatt egyáltalán nem tökéletes megoldás. Egy adag mosott ruha átlagban két liter vizet tartalmaz. Száradás során ez a lakás légterébe kerül, ami teret ad a penészgombák elszaporodásának. Ennek belélegzése senkinek sem használ, de azoknak, akik légúti betegségekkel küzdenek, ez még nagyobb problémát jelenthet. Arról nem is beszélve, hogy a párolgás során a különböző mosószerek, öblítők illatanyagát is belélegezzük. Ezek, az egészségre nézve is jelentőséggel bírnak. Ha lehetőségünk van rá, érdemes befektetni egy szárítógépbe, hiszen nagymértékben megkönnyíti a dolgunkat.