A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke a szabadkai Pannon RTV-ben beszélt a választási várakozásairól. Mint mondta, a VMSZ-nek az a célja, hogy körülbelül 70 ezer szavazatot szerezzen meg a vasárnapi szerbiai parlamenti választás alkalmával, és ezzel megerősítse a legitimitását. Emellett reményei szerint ugyanennyi vajdasági magyar szavaz majd arra, hogy Aleksandar Vucic maradjon a szerb köztársasági elnök, és már az első választási körben győzni tudjon. Pásztor István hozzátette, ezen felül azt reméli, a vajdasági magyar közösség közel 60 ezer szavazattal ahhoz is hozzájárul, hogy a Fidesz-KDNP folytatni tudja a negyedik ciklusban is Magyarország kormányzását.



Pásztor István kiemelte, hogy a várakozások szerint a VMSZ továbbra is a szerbiai kormánykoalíció része marad, és a korábbi évekhez hasonlóan államtitkári szinten vesz részt a kormány munkájában.

Kiemelte, hogy a gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseken keresztül látszik az, miért is kell folytatnia a kormányzást ugyanazoknak, akik eddig is Szerbiát, illetve Magyarországot vezették. A vasútfejlesztéssel, például a Belgrád-Budapest vasútvonal felújításával összefüggésben kiemelte, hogy ezek konkrét példái annak, mi is a tét április 3-án. "Ezek a fejlesztések azért fontosak, mert a perifériát, amelyiknek mi száz éve része voltunk, beemeli a centrumba, megszűnik a határ falként létezni" - húzta alá.



A gazdaságfejlesztési program folytatását is a választások egyik tétjeként nevezte meg. Mint mondta, fontos, hogy folytatódhat-e ez a program, lesz-e rá pénz Magyarországon, lesz-e olyan kormánya Magyarországnak, amelyik fontosnak tartja, hogy nemzetben gondolkodjon, lesz-e olyan kormánya Szerbiának, amely úgy gondolja, hogy ami jó a vajdasági magyarságnak, az jó Szerbiának is, és lesz-e olyan erős vajdasági magyar közösség, amely tud élni ezzel a lehetőséggel.



Vasárnap, a magyarországi országgyűlési választással egy időben Szerbiában előrehozott parlamenti, valamint elnökválasztást tartanak.

