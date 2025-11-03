november 3., hétfő

Harcosok Klubja

2 órája

Orbán Viktor: mit képzelnek ezek?

Címkék#ukrán gabona#Tisza Párt#harcosok klubja#Manfred Weber#Orbán Viktor

A miniszterelnök a Harcosok Klubjának küldött üzenetet, amelyben több témát is érintett. Orbán Viktor kitért a Tisza Párt adatszivárgási botrányára, de írt a brüsszeli fenyegetésekről és a nemzeti konzultációról is.

MW
Orbán Viktor: mit képzelnek ezek?

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Kaiser Ákos

„Az ukránok dolgoznak. Újabb botrány a Tiszánál” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktornak azt az üzenetét, amelyet a Harcosok Klubja tagjainak küldött.  

A Tiszánál Weber a főnök. Webernek Ukrajna a legfontosabb. A gazda parancsot ad, a fogott ember végrehajt, a magyar adatok így érkeznek Ukrajnába. Nem bonyolult” – foglalta össze a miniszterelnök.

Kitért arra is, hogy 

Brüsszel bíróság elé akarja citálni Magyarországot, amiért nem engedi be az ukrán gabonát. 

Mit képzelnek ezek?

– tette fel a kérdést, majd emlékeztetett: az ukránok nem tartják be a szigorú uniós előírásokat, az ukrán gabona silány minőségű és génmódosított. Mint írta, a magyar emberek nem ezt érdemlik.

Ráadásul, ha ráengednénk a magyar piacra az óriási mennyiségű silány ukrán vackot, akkor ez tönkretenné a magyar gazdákat. A magyar gazdákat meg fogjuk védeni

– jelentette ki.

Bejegyzése végén a kormányfő arról írt, ma is sűrű napja lesz. 

Ma megbeszélések futószalagon. Lázár, Szijjártó, DPK. Pörgés van

 – írta, majd emlékeztetett a nemzeti konzultációra és a háborúellenes aláírásgyűjtésre.

Szóljatok mindenkinek!

– emelte ki Orbán Viktor. 
 

