Orbán Viktor elintézte, Budapestre jön az elnök
A magyar miniszterelnök az egyiptomi elnökkel tárgyalt.
Forrás: Facebook / Orbán Viktor oldala
Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy vasárnap tárgyalt Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel - írta a Magyar Nemzet.
Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését.
A kormányfő bejelentette:
Jövőre találkozunk Budapesten, Elnök úr.
A magyar miniszterelnök a bejegyzésében kiemelte:
