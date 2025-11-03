november 3., hétfő

Megtévesztés

39 perce

A Tisza Párt megágyazna Brüsszel háborús terveinek a sorkatonasággal

Címkék#Brüsszel#Magyar Péter#sorkatonaság

Magyar Péter és a Tisza Párt egyfolytában a békéről és a szeretetről mantrázik, az igazi arcuk viszont egyre láthatóbb: sorkatonaságot sürgetnek, és Brüsszel háborúpárti törekvéseinek engedelmeskedve, a Néppárthoz dörgölőzve készítik elő a terepet a magyar fiatalok besoroztatására.

MW
A Tisza Párt megágyazna Brüsszel háborús terveinek a sorkatonasággal

Forrás: MW

Fotó: Havran Zoltán

Magyar Péter ismét a megtévesztés eszközéhez nyúlt, és megpróbálta elhitetni a magyar emberekkel, hogy a Fidesz terjeszt hazugságot a sorkatonaság visszaállításával kapcsolatban. A tény azonban az, hogy a Tisza Párt a vezérével együtt, a néppárti tagság révén a háborúpárti brüsszeli elitnek fekszik alá ebben a kérdésben is, elárulva ezzel a magyar fiatalokat és családokat.

A háborús lázban égő Európa ugyanis sorra hozza meg a hadkötelezettséget kiterjesztő döntéseket ott, ahol az Európai Néppárt tagpártjai vezetik a kormányt, melyek alól a Brüsszelnek hűséget fogadó Tisza Párt sem bújhatna ki. Kiváltképp, hogy az EP-ben ők is a néppártiak között ülnek.

Ruszin-Szendi szó szerint mindenkit berántana

A Tisza Párt vezéralakjai valójában már többször is egyértelművé tették, hogy eszük ágában sincs távol maradni az európai háborús uszítástól. Különösen igaz ez Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnökre, aki Magyar Péter honvédelmi szakértőjeként rendszeresen a sorkatonaság visszavezetéséről beszél. Ruszin-Szendi többször is nyomatékosan elmondta, hogy a sorkötelezettséget valójában nem megszüntették, hanem felfüggesztették. 

A Tisza Párt szakértője azt is mondta, hogy ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is, sőt, odáig merészkedett, hogy kijelentette: a háború jó üzlet.

Miközben Magyar Péter a békéről szónokol, a katonai tanácsadója gyakorlatilag előre vetíti, hogy egy esetleges Tisza-kormány esetén készek lennének a magyar fiatalok életével játszani a háborús profit érdekében, vagy Brüsszel elvárásainak megfelelve. Mint ahogyan a Tisza horvátországi testvérpártja esetében is történt: ott már megszavazta a parlament, 2026 januárjától visszaállítják a kötelező sorkatonaságot. Ezt megelőzően eddig Svédország, Litvánia és Lettország vezette be. 

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

