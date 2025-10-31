Vigyázat, letagadják! – a kormányfő bemutatta, mire készülnek Magyar Péter emberei (videó)

„Best of Tisza” – írta Orbán Viktor miniszterelök a Facebook-oldalán közzétett videójához, amelyben megszólal Magyar Péter, Tarr Zoltán és Simonovits András közgazdász is.

Akiket mi megerősítünk, fellépnek a rendezvényeinken, azok természetesen a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik. Hogyha Tisza-alelnökként szólal meg valaki, vagy Tisza-munkacsoportvezetőként, akkor irányadónak tekinthető, igen

– hangoztatja mindjárt kezdésként Magyar Péter, mintegy megerősítéseként annak, amit pártjának alelnöke és EP-delegációjának vezetője, Tarr Zoltán jelent ki a nyugdíjrendszerre vonatkozó tiszás tervekkel kapcsolatosan.

Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez igaz a nyugdíjrendszerre

– hangoztatja Tarr.

Erre erősített rá Simonovits András, aki azt fejtegeti, hogy

„ a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne”.



Elhangzik az is, amit a tiszás közgazdász az ATV-ben válaszolt a műsorvezetőnek, amikor utóbbi azt firtatta, hogy ha nincs Erzsébet-utalvány, nincs nyugdíjprémium, akkor mégis mi lenne a megoldás.