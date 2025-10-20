1 órája
Több millió forinttól esnének el a családok, ha a Tisza Párt kerülne kormányra
Mi a magyar családok mellett vagyunk, mi a magyar családok anyagi biztonságát támogatjuk. A brüsszeli diktátum, amit a Tisza meg a DK végre akar hajtani, az pedig a magyar családokkal szemben megy – hangsúlyozta Hankó Balázs egy hétfő reggeli tévéinterjúban.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Studio Romantic
A kormány a családok mellett van, ötvözi a munkavállalási, a családtámogatási és a gyermekvállalási szempontokat – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában. A kormány számára ideológiai kérdés, hogy nem odaadják, hanem otthagyják a családoknál a támogatásokat – utalt Hankó Balázs az szja elmúlt évekbeli szignifikáns csökkentésére. Egyúttal közölte: 2010-ben az egy családra eső támogatás 800 ezer forint volt, most 4,7 millió – írja a Magyar Nemzet.
Ideológiai vita az szja-ról
Emlékeztetett: október elsejétől már a háromgyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Azt mondta, az szja-mentesség éves szinten 1,3 millió forintot hagy a családoknál. Ha hozzászámoljuk, hogy a családi adókedvezmény 50 százalékkal emelkedett, januártól újabb 50 százalékkal emelkedik,
- akkor az 2,5 millió forintot jelent, és ha a már meglévő családtámogatásokat nézzük,
- akkor egy háromgyerekes családnak az anyagi biztonsága a jövő évben összességében 3,7 millió forinttal fog emelkedni
– fejtette ki.
A miniszter ideológiai vitáról beszélt a területet érintően, kijelentve: "mi a magyar családok mellett vagyunk, mi a magyar családok anyagi biztonságát támogatjuk. A brüsszeli diktátum, amit a Tisza meg a DK végre akar hajtani, az pedig a magyar családokkal szemben megy".
Hankó Balázs szemléletes példának nevezte, hogy a háromgyerekes családok havi szinten 307 ezer forinttal lesznek "beljebb" a jövő évben, "ezzel szemben a Tisza-adó több mint 300 ezer forintot, 340 ezer forintot venne el, és vinné el a pénzt Ukrajnába, az ukrán háború támogatására".
Megduplázódott a bölcsődei férőhelyek száma
Ismertette: országszerte hat helyszínre jut el a tárcája által indított családbarát roadshow. Mint mondta, a közösségi programok, az előadások, a jó hangulat mind arról szól, hogy jó családban élni, és a kormány az anyagi biztonság mellett a családok értékvállalását, a családi érték melletti kiállást is biztosítja, "hiszen mi a teremtett világ rendje szerinti családokban hiszünk, ez a mi küldetésünk, és erre buzdítunk mindenkit szerte Európában és a világon".
Arra reagálva, hogy Brüsszelben aláírták a nők jogairól szóló ütemtervet, azt mondta, "abban a magyar modellben szeretnének minket utolérni, amit az elmúlt évek során mi meghatároztunk", ez pedig azt jelenti, hogy az édesanyák szabadon döntenek arról, hogy gyermeküket otthon nevelik, vagy visszatérnek a munkába. Elmondta, a három év alatti gyereket nevelő édesanyáknál 66-ról 80 százalékra nőtt a munkavállalás, amihez kellett a bölcsődefejlesztési program is, amelynek révén a férőhelyek száma megduplázódott.
