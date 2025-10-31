Szijjártó Péter elindult az UNESCO közgyűlésére (videó)

Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentkezett pénteken – írja a Magyar Nemzet. A külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében azt közölte: ilyenkor még a kakasok is alszanak.

A külügyminiszter a hajnali órákban indult el az UNESCO közgyűlésére. Szijjártó Péter a videóban hangsúlyozta: Magyarország számára hatalmas versenyelőny az a tudományos, szellemi, kulturális, vallási örökségünk amely az ezeréves keresztény államiságunkból fakad.

Ennek a megőrzése kulcskérdés számunkra. Ma ezekről lesz szó Szamarkandban, Üzbegisztán – hangsúlyozta a miniszter.

Borzasztóan korán van, de az időeltolódás ellenünk dolgozik, úgy hogy indulni kell

– tette hozzá.