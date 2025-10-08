október 8., szerda

Koppány névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Diplomácia

1 órája

Az ENSZ főtitkár-helyettesével találkozott Szijjártó Péter

Címkék#Miguel Ángel Moratinos#ENSZ#béke#Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán adott hírt a találkozóról. Miguel Ángel Moratinos ENSZ főtitkár-helyettes fontos szövetségesünk a béke iránti elkötelezettség és a keresztény közösségek megvédése terén – írta Szijjártó Péter. .

MW
Az ENSZ főtitkár-helyettesével találkozott Szijjártó Péter

Miguel Ángel Moratinos ENSZ főtitkár-helyettes és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Miguel Ángel Moratinos ENSZ főtitkár-helyettessel találkozott Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

A tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Miguel Ángel Moratinos „fontos szövetségesünk a béke iránti elkötelezettség és a keresztény közösségek megvédése terén”. 

Áttekintettük a világ biztonsági helyzetét és egyetértettünk abban, hogy a világban dúló háborúkat csak tárgyalásos úton lehet megoldani, ezért a háborús pszichózis és a fegyverszállítmányok helyett újra a diplomáciára lenne szükség

– számolt be a külgazdasági és külügyminiszter. 

Egyetértettünk abban is, hogy a vallásszabadság érdekében az egész világon fel kell lépni és meg kell védeni az üldöztetésnek kitett keresztény közösségeket

– írta, hozzátéve, hogy arról tájékoztatta az ENSZ főttkár-helyettesét, hogy „Magyarország a világ számos pontján, így a Közel-Keleten is folyamatos támogatást nyújt a nehéz helyzetben élő keresztény közösségeknek”.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu