1 órája
Szijjártó Péter: ma durva nap lesz Luxembourgban (videó)
„Ma durva nap várható Luxembourgban, ahol egyszerre ülésezik az Európai Unió Külügyminiszteri Tanácsa és az energiatanács, a közösség teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, aminek az árát a magyar emberekkel akarják megfizettetni” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
Szijjártó Péter a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, mielőtt útnak indult volna Luxembourgba, hogy kétfrontos harc várható az EU-s üléseken, de a kormány mindkét helyen meg fogja védeni Magyarország érdekeit.
A tárcavezető szerint szerencse, hogy a két ülésterem közel van egymáshoz, merthogy mindkét helyen meg kell védenünk a magyar érdekeket.
A külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból
– figyelmeztetett Szijjártó Péter.
Szijjártó: egy eltévedt rakéta, egy arra adott hirtelen reakció, és ott a baj
Az EU teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, és ennek árát velünk, a magyar emberekkel akarják megfizettetni, ugyanis újabb pénzt és újabb fegyvereket akarnak Ukrajnába küldeni, ennek fedezeteként pedig az egekbe akarják emelni a rezsiköltségeket
– mondta.
„Itt, Magyarországon egyiket sem fogjuk hagyni. Harcolni fogunk mindkét ügyben ma is” – tette hozzá Szijjártó Péter.