Repülőgép-katasztrófa

2 órája

Kenyai tragédia: DNS-vizsgálatokra lesz szükség az azonosításhoz

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb azonosítsák és hazaszállíthassák a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben előző nap meghalt magyar állampolgárok holttesteit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, írja az MTI.

Kenyai tragédia: DNS-vizsgálatokra lesz szükség az azonosításhoz

Turistákat szállító kisrepülőgép roncsa, miután lezuhant a kenyai Diani közelében, Kwale megyében 2025. október 28-án

Forrás: MTI/EPA

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be a kormányülést követően, hogy továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata.

A kenyai polgári légiközlekedési hatóság végzi a vizsgálatot. Ígéretet tettek, hogy gyors lesz a vizsgálat, és amint annak eredménye lesz, azt közölni fogják velünk

– tájékoztatott a külgazdasági és külügyminiszter.

Majd elmondta, hogy az illetékes magyar konzul már a katasztrófa helyszínén van, s felkereste a kórházat, ahova a holttesteket szállították.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy

DNS-vizsgálatokra lesz szükség az azonosításhoz, és a magyar konzul a folyamat felgyorsítása érdekében felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel.

„Mindent megteszünk, hogy a holttesteket minél előbb haza lehessen szállítani, hogy a hozzátartozók a temetésről minél előbb intézkedni tudjanak" – tudatta.

„Amint a baleset körülményeivel kapcsolatban újabb információkkal rendelkezünk, azt természetesen a hozzátartozókkal közölni fogjuk” – tette hozzá.

 

