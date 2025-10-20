október 20., hétfő

Erőszak

2 órája

Polgárháborúra készíti fel a tiszsokat Ruszin-Szendi Romulusz

Címkék#Tisza Párt#Ruszin-Szendi Romulusz#Magyar Péter

Nem ez az első ilyen megnyilvánulása Magyar Péter emberének.

MW

Polgárháborúról értekezett egy tiszás lakossági fórumon Ruszin-Szendi Romulusz, amely akkor történne meg, ha nem kapnának demokratikus úton hatalmat. Magyar Péter honvédelmi szakértője szerint a kérdés az lesz, hogy a rendőrök és a katonák hova állnak majd egy ilyen helyzetben – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

20250514_114236_HBCP4796
Ruszin-Szendi Romulusz polgárháborúról fantáziál Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás:  MW

– Bízom benne, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor lesz ennek hosszú élete, ha nem kényszerítenek bele minket olyanba, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét – fogalmazott Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz egy kapuvári tiszás fórumon.

A volt vezérkari főnök azt is elmondta, hogy szerinte a kérdés az lesz, hogy a rendőrök és a katonák hová állnak majd egy ilyen helyzetben.

Egyre inkább felmerül a gyanú Magyar Péter emberével kapcsolatban, hogy teljesen elveszítette a kapcsolatát a realitással. Különösen veszélyesek lehetnek az ilyen kijelentések olyan felfokozott nemzetközi környezetben, amikor rendszeresek a merényletek, vagy a merényetkísérletek vezető politikusokkal szemben.

Ruszin-Szendi Romulusz ráadásul úgy tűnik, hogy nem csupán a levegőbe szónokol az erőszakról. Emlékezetes, hogy Magyar Péter szakértője már korábban is tanúsított hasonló erőszakos magatartást: előszeretettel járt például fegyverrel lakossági fórumokra egészen addig, amíg le nem foglalta azt a rendőrség. Mindezt még maga a Tisza Párt elnöke is elismerte.

Ráadásul a korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
